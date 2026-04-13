Desaparición en Monserrate: La Búsqueda de los Siete Continúa con Drones y Sensores Térmicos

Un grupo familiar de siete personas se encuentra desaparecido en Monserrate. Los equipos de rescate enfrentan dificultades debido a las condiciones climáticas y la densa vegetación. Se están utilizando drones con cámaras térmicas y se está peinando la zona por tierra y aire. La búsqueda se centra en la última ubicación conocida y se espera obtener resultados positivos.

Por qué es tan complicado encontrarlos? Este es el dato clave sobre los siete individuos desaparecidos en Monserrate . El seguimiento del grupo familiar se desvaneció después de visitar el templo. Los equipos de rescate detallan las razones por las que las cámaras térmicas podrían estar fallando y estos son los progresos.

El rastro del grupo se perdió desde la mañana del domingo 12 de abril, lo que generó un operativo de emergencia ininterrumpido por parte del Distrito, combinando despliegue terrestre y tecnología de rastreo aéreo que, hasta el momento, no proporciona coordenadas precisas sobre su ubicación. La baja temperatura de la madrugada bogotana y la densa vegetación de los cerros orientales dificultan el avance del equipo de rescate. Ante la imposibilidad de establecer contacto visual o telefónico, se ha formulado una hipótesis técnica para explicar por qué los sensores infrarrojos no han logrado detectar el calor corporal del grupo. Las labores de búsqueda no han cesado ni un instante. Durante la madrugada, se realizaron sobrevuelos de drones con cámaras térmicas, sin resultados positivos. Se presume que podrían estar resguardados en una cueva, lo que dificulta su localización. Se espera que las personas aparezcan hoy, precisó la entidad a través de un informe oficial. El punto de partida de esta exhaustiva búsqueda interinstitucional surge de una única pista confirmada. El capitán Rodolfo Barrera, vocero de Bomberos de Bogotá, explicó que uno de los excursionistas logró comunicarse con un familiar poco antes de que sus teléfonos perdieran la señal. En ese breve intercambio, el ciudadano notificó que se encontraban a un lado del templo y que se dirigían a un lugar llamado 'Cascadas', alrededor de las 11 de la mañana. Esa información obligó a reajustar los parámetros de búsqueda. Las autoridades desplegaron los equipos fuera de los senderos de piedra tradicionalmente habilitados, adentrándose en caminos sin pavimentar y zonas de reserva forestal de alta complejidad topográfica. Actualmente, tres equipos tácticos recorren simultáneamente diferentes rutas agrestes intentando interceptar el camino que la familia habría tomado por error. El despliegue no es únicamente terrestre. Mientras efectivos de la Policía de Carabineros, Defensa Civil, PONALSAR e Idiger peinan la montaña a pie, en el cielo opera el Equipo Técnico Especializado de Aeronaves No Tripuladas (SART), con el apoyo del helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana. La estrategia aérea se concentra en el costado norte del cerro tutelar. Según el sargento William Díaz, las unidades se establecieron en el sector conocido como los 'tanques del silencio' para lanzar los equipos hacia el 'Pico del Águila'. Los técnicos ya han realizado seis vuelos de reconocimiento profundo con drones equipados con sensores térmicos, buscando cualquier anomalía calórica bajo el follaje. Los canales de comunicación directa con los desaparecidos siguen interrumpidos. Los organismos de socorro mantienen acordonados los puntos de acceso y confirmaron que las operaciones de ascenso e inspección georeferenciada no se detendrán hasta lograr la extracción segura de los siete ciudadanos. La perseverancia en la búsqueda, unida a la meticulosidad en la inspección de áreas complicadas, reflejan el compromiso de las autoridades por hallar a los desaparecidos. La combinación de recursos terrestres y aéreos, empleando tecnología de vanguardia, subraya la magnitud del esfuerzo desplegado. La incertidumbre sobre el paradero del grupo familiar persiste, pero la determinación de los equipos de rescate y la esperanza de encontrar respuestas se mantienen vivas. Se espera que el análisis de la información recabada, junto con la exploración continua de la zona, arrojen resultados positivos en las próximas horas. La colaboración interinstitucional y la dedicación de los equipos de rescate son pilares fundamentales en la búsqueda de los siete desaparecidos en Monserrate. La persistencia en la búsqueda y la esperanza de reunirlos con sus seres queridos son el motor que impulsa cada minuto de las operaciones





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