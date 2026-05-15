Desaparición sospechosa de dueños y administradores de Beauty Láser M. L. y cliente en Venecia de Bogotá

Investigadores judiciales sospechan una relación entre la desaparición sospechosa de los dueños y administradores del local de belleza Beauty Láser M. L. y la de su cliente Yulixa Consuelo Toloza, quien se sometió a un procedimiento de lipólisis láser. Tanto Yulixa como el asistente de enfermería que la asistió, completan 40 horas desaparecidos. Además, se sospecha una presunta manipulación de información sobre el caso.

La desaparición sospechosa de los dueños y administradores del local de belleza Beauty Láser M. L. , en Venecia de Bogotá, y la de su cliente Yulixa Consuelo Toloza , quien se sometió a un procedimiento de lipólisis láser , han llevado a investigadores judiciales a sospechar una relación entre los dos casos.

Tanto Yulixa como el supuesto asistente de enfermería que la asistió, completan 40 horas desaparecidos. Además, se sospecha una presunta manipulación de información sobre el caso. El diario El Tiempo ha investigado y ha revelado que uno de los administradores del establecimiento, que funcionaba sin licencias ni permisos, no ha regresado a su domicilio y que una de las administradoras, María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años y oriunda de Venezuela, vive cerca al local de estética.

Se tienen en poder varios números celulares que permitirían rastrear la ubicación de al menos dos personas vinculadas al caso. Un antiguo colaborador del llamado centro de estética ha entregado datos relevantes. Se analiza si las últimas actividades del celular de Yulixa pueden arrojar pistas sobre sus movimientos y se evalúa la posibilidad de hacer una trazabilidad de los mensajes para saber por dónde se movió el aparato.

Se buscan registrar el local y dos puntos adicionales para establecer qué pasó con la mujer y, de paso, con los dueños del establecimiento. Además, se han recuperado cámaras de seguridad del sector en búsqueda de evidencia





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