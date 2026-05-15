Desaparición y Misterio en Centro Estético de Bogotá: El Caso de Yulixa Toloza

Autoridades irrumpen en un centro de estética en el sur de Bogotá tras la desaparición de una paciente. El operativo reveló el hallazgo de otra mujer encerrada en el sitio.

La ciudad de Bogotá se encuentra sumida en un clima de profunda incertidumbre y alarma debido a la misteriosa desaparición de una mujer identificada como Yulixa Toloza.

Este preocupante suceso ocurrió tras someterse a un procedimiento de medicina estética en un centro ubicado en el sector sur de la capital colombiana, específicamente en el barrio Venecia. La angustia de los familiares y allegados comenzó a escalar rápidamente cuando perdieron todo rastro de la mujer después de que esta se sometiera a una lipólisis con láser el pasado miércoles 13 de mayo.

Según los testimonios recogidos, la intervención estaba planteada inicialmente como un procedimiento 'ambulatorio', lo que significaba que la paciente debería regresar a su hogar inmediatamente después de la cirugía. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el personal del centro estético indicó que Toloza debía permanecer bajo observación debido a complicaciones en su estado de salud, lo que llevó a sus allegados a costear una habitación dentro del establecimiento para asegurar su cuidado y el de un acompañante.

La gravedad de la situación se hizo evidente cuando Yuri Paola Mora, una amiga cercana de la víctima, notó que el estado físico de Yulixa era alarmante. De acuerdo con el relato de Mora, la paciente presentaba una palidez extrema, sus labios habían adquirido una tonalidad morada y sufría de una dificultad respiratoria severa que ponía en riesgo su vida.

A pesar de que intentaron aliviar la presión ajustando la faja postquirúrgica, la condición de la mujer no mejoraba, lo que llevó a la amiga a calificar el manejo médico del centro como pésimo y denunciar que el procedimiento fue realizado de manera negligente. Tras pasar varias horas sin recibir respuestas claras por parte del personal administrativo y médico, los amigos comenzaron a enviar múltiples mensajes exigiendo información, solo para recibir respuestas contradictorias.

El personal del lugar afirmó que los médicos habían trasladado a la paciente porque ella manifestó el deseo de regresar a su casa, versión que contrastaba con el estado crítico en el que se encontraba la mujer. El misterio aumentó cuando Yulixa logró enviar algunos mensajes breves, uno de los cuales mencionaba que se dirigía a su hogar y que sentía mucho sueño, lo que ahora se considera una pieza clave en la investigación.

Poco después, los familiares recibieron la información de que la mujer estaba siendo trasladada al Hospital Meissen. No obstante, al llegar a dicho centro y recorrer otros cinco hospitales cercanos, se dieron cuenta de que no existía ningún registro de ingreso de la paciente en ninguna de las instituciones médicas de la zona.

Ante la desesperación, los allegados solicitaron el apoyo de medios de comunicación y diversas autoridades, incluyendo a la Policía Nacional y la SIJIN, quienes iniciaron las labores de rastreo intensivo en los alrededores del sector. Durante la madrugada del jueves 14 de mayo, la situación alcanzó un punto crítico cuando el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía y la Secretaría de Salud coordinaron una intervención en el inmueble ubicado en la autopista Sur con calle 51D. Debido a que el acceso estaba restringido y no se obtenían respuestas claras, los bomberos de la estación Venecia tuvieron que utilizar motosierras para forzar la entrada a la vivienda donde funcionaba el centro estético.

Este operativo, que requirió la coordinación de la Personería para garantizar la legalidad del ingreso, culminó en un hallazgo perturbador. Al inspeccionar las instalaciones, las autoridades localizaron a otra mujer de 34 años que se encontraba encerrada en el lugar; ella también se había sometido a una intervención quirúrgica dos días antes.

Este descubrimiento sugiere que el establecimiento podría haber estado operando bajo condiciones irregulares y peligrosas, manteniendo a sus pacientes en cautiverio o bajo condiciones de salud precarias, mientras el paradero de Yulixa Toloza sigue siendo un enigma que mantiene en vilo a toda la comunidad y exige respuestas inmediatas de las autoridades judiciales





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