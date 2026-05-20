Desaparición y muerte de Yulixa Toloza en una clínica estética en Bogotá

La mujer había sido abandonada en una carretera solitaria tras una lipólisis láser en una clínica clandestina. Familiares y amigos relataron que Yulixa acudió a la clínica en la mañana del miércoles 13 de mayo para cumplir su sueño de tener una figura esbelta, pero terminó envuelta en un viaje sin regreso a su vivienda en Bosa. Las autoridades investigan una cadena de omisiones y negligencias alrededor de su muerte, ya que todo apunta a que Yulixa fue abandonada en un vehículo en un grave estado de salud y arrastrada por dos hombres, según se ve en las cámaras de seguridad.

El sueño de Yulixa Toloza de tener una figura esbelta terminó en un viaje sin regreso: fue abandonada en una carretera solitaria. La mujer había desaparecido el pasado 13 de mayo tras realizarse una lipólisis láser en una clínica clandestina, ubicada en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Autoridades descartan que el cuerpo encontrado en el río Tunjuelito corresponda al de Yulixa Toloza. Familia de Yulixa Toloza se pronuncia por primera vez luego del hallazgo del cadáver: ‘No se merecía eso’





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yulixa Toloza Desaparición Boda Clínica Estética Lipólisis Láser Abandono Vehículo Autoridades Familia Amigos Investigación Cadenas De Omisiones Negligencias Cámaras De Seguridad Vehículo Abandonado Estado De Salud Grave Agresores Desaparición En Carretera Familia De Yulixa Toloza Video Conmovedor Cese Al Fuego Jornada De Elecciones Baby Demoni Investigación Video Inédito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Yulixa Toloza: autoridades habrían hallado el cuerpo sin vida de la mujer en BogotáEl hallazgo se habría dado luego de más de 60 horas de búsqueda desde que sus seres queridos reportaron su desaparición.

Read more »

Encuentran sin vida a Yulixa Toloza, desaparecida tras una lipo en BogotáEl 19 de mayo, autoridades hallaron el cadáver de Yulixa Toloza a un costado de la carretera en Apulo, Cundinamarca. La identificación se basa en coincidencias físicas, la ropa y las heridas del procedimiento estético al que se había sometido. La Fiscalía, con la Sijín, investiga y busca a tres implicados: María Fernanda Delgado Hernández, responsable del centro estético; Edinson Torres, su pareja y administrador de Beauty Láser; y Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano sin certificación, quienes habrían escapado a Venezuela.

Read more »

Fiscalía encontró en Apulo cuerpo que correspondería al de Yulixa Toloza, desaparecida en estética de BogotáUna persona ha sido encontrada muerta cerca al frigorífico Guadalupe, en Apulo, un municipio del sur de la capital, lo que genera nuevas alertas en medio del caso de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida tras realizar un procedimiento estético.

Read more »

Encuentran cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza tras misteriosa desaparición en BogotáEl hallazgo se produjo tras varios días de búsqueda y luego de que videos mostraran cómo la mujer fue sacada de una clínica estética

Read more »