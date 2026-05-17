Investigadores liderados por la Universidad Federal de Río de Janeiro han desarrollado un fármaco basado en polilaminina, una proteína presente en la placenta humana, capaz de regenerar la médula espinal y devolver movilidad a pacientes con parálisis. El tratamiento ha demostrado ser efectivo en pacientes con lesiones medulares recientes y se espera que el fármaco alcance la aprobación sanitaria en el corto plazo.

Desarrollan fármaco que regenera la médula espinal con placenta y devolvería movilidad a pacientes con parálisis . Una investigación liderada por la Universidad Federal de Río de Janeiro abre un camino para tratar lesiones irreversibles de la médula espinal que podrían dar un giro radical gracias a un desarrollo científico en América del Sur.

El tratamiento de las lesiones en la columna vertebral podría ser gracias a un compuesto basado en la polilaminina, una proteína que durante el desarrollo embrionario en la placenta facilita la comunicación entre las neuronas y el crecimiento de los axones. La disminución de la presencia de esta proteína con la edad reduce drásticamente la capacidad natural del cuerpo para reparar los nervios.

Un equipo de investigadores brasileños expresó durante fases de ensayo que el fármaco se aplicó directamente en la columna vertebral de los pacientes. Bruno Drummont de Freitas, quien recibió la aplicación del compuesto 24 horas después de sufrir un traumatismo, su recuperación fue completa en un periodo de cinco meses. La atleta paralímpica Hawanna Cruz Ribeiro, quien recibió la terapia tres años después de haber sufrido una lesión también mostró mejora significativa.

Actualmente, el laboratorio Cristália se encuentra a la expectativa del aval sanitario de Brasil para comenzar estudios clínicos regulatorios a una escala mucho mayor. La autorización podría alcanzarse en el corto plazo y los primeros lotes se destinarán de forma prioritaria a pacientes con lesiones medulares recientes, con un tiempo de evolución no mayor a los tres meses.

Los análisis preliminares de seguridad indican que, hasta la fecha, no se han detectado reacciones adversas o efectos colaterales que pongan en riesgo la salud de los voluntarios. El enfoque de este avance en la neurología moderna podría abrir una nueva perspectiva en el tratamiento de los pacientes con parálisis. Según la declaración del fundador y presidente CVC de Cristália, ‘no vendemos ilusiones; aportamos evidencias.

Los resultados no son iguales para todos y la rapidez en la aplicación del fármaco ha demostrado que cuanto más rápida sea la aplicación, mejores serán los resultados. ’ Una oportunidad y una demanda importante se presenta para las terapiasnewlines y el mercado farmacéutico en Brasil y América Latina





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parálisis Medula Espinal Polilaminina Fármaco Placentas Donadas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capturan a presunto asesino de estudiante en estación minuto de dios de TransmilenioEl procedimiento fue realizado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación.

Read more »

Científicos desarrollan terapia experimental que logró eliminar el cáncer de riñón más agresivoInvestigadores diseñan una inmunoterapia capaz de bloquear el avance tumoral en pacientes que no responden a tratamientos convencionales.

Read more »

Universidad de Antioquia fabricará medicamento contra la malaria tras años de importaciónLa Universidad de Antioquia producirá cloroquina para tratar la malaria y abastecer regiones apartadas del país.

Read more »

“Vamos a matar un facho”: Se agudizan amenazas contra profesores en la Universidad NacionalEl profesor Diego Torres aseguró que las amenazas en su contra lo obligaron a esconderse fuera de la Universidad Nacional.

Read more »