Desarrollo de desafíos y crecimiento en las solicitudes de protección specialistas tras el Acuerdo de Paz

En las regiones del Catatumbo y el Cauca, las disidencias de las Farc y otras estructuras armadas han logrado debilitar y distorsionar el sistema de protección especializado del Acuerdo de Paz mediante el control territorial y la imposición de restricciones. La amenaza constante de grupos armados ha afectado la movilidad y transporte de carga, llevando a un incremento en las solicitudes de protección y demandes estructurales. La entidad responsable del sistema ha logrado reducir los tiempos de respuesta, pero la constante amenaza y crecimiento en las solicitudes han puesto en entredicho su capacidad y efectividad.

Los esquemas oficiales en zonas como el Catatumbo y el Cauca han resultado vulnerables al control territorial de grupos armados , quienes han llevado a dejar de funcionar como medidas de mitigación del riesgo en beneficio de los actores ilegales.

Se han registrado robos y restricciones aleatorias de vehículos y de convoy, afectando la movilidad de personas y transporte de carga. El incremento en las solicitudes de protección y los desafíos estructurales del país han puesto en entredicho las capacidades del sistema de protección especializado y la efectividad de sus medidas.

La entidad ha logrado reducir los tiempos de respuesta, pero el crecimiento de las solicitudes y la amenaza constante de grupos armados han puesto a prueba la capacidad del país para garantizar la seguridad a sus ciudadanos





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Acuerdo De Paz Grupos Armados Control Territorial Restricciones Desafíos Estructurales Incidencia Protección Especializada Cartagena Agua Caliente Quevedo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ExpoProBarranquilla 2026: Barranquilla y el Atlántico proyectan su apuesta por la inversión y el desarrollo regionalEl encuentro liderado por ProBarranquilla reunió a empresarios, líderes gremiales, académicos y representantes del sector público para debatir sobre las oportunidades de crecimiento de la región. La segunda jornada incluyó una rueda de negocios para conectar oportunidades de inversión y alianzas.

Read more »

“Mundialito por la Paz”: el fútbol une a jóvenes del Atlántico contra la violenciaCon un partido inaugural disputado entre los municipios de Repelón y Sabanalarga, la Policía Nacional en el Atlántico dio inicio al primer torneo “Mundialito por la Paz”, una estrategia social y deportiva enfocada en promover espacios de integración y prevención entre niños y jóvenes del departamento.

Read more »

Comunidades exigen instalación de diálogo regional humanitario en el CatatumboMás de 120 mil personas han salido desplazadas por los constantes combates entre el ELN y disidencias de las FARC.

Read more »

Gobernación de Norte de Santander propone comisión humanitaria luego de pronunciamiento del ELNConsejería de Paz insistió en la necesidad de frenar las hostilidades en el Catatumbo.

Read more »