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Desarrollo de desafíos y crecimiento en las solicitudes de protección specialistas tras el Acuerdo de Paz

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Desarrollo de desafíos y crecimiento en las solicitudes de protección specialistas tras el Acuerdo de Paz
Acuerdo De PazGrupos ArmadosControl Territorial
📆5/19/2026 12:18 PM
📰ELTIEMPO
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En las regiones del Catatumbo y el Cauca, las disidencias de las Farc y otras estructuras armadas han logrado debilitar y distorsionar el sistema de protección especializado del Acuerdo de Paz mediante el control territorial y la imposición de restricciones. La amenaza constante de grupos armados ha afectado la movilidad y transporte de carga, llevando a un incremento en las solicitudes de protección y demandes estructurales. La entidad responsable del sistema ha logrado reducir los tiempos de respuesta, pero la constante amenaza y crecimiento en las solicitudes han puesto en entredicho su capacidad y efectividad.

Los esquemas oficiales en zonas como el Catatumbo y el Cauca han resultado vulnerables al control territorial de grupos armados , quienes han llevado a dejar de funcionar como medidas de mitigación del riesgo en beneficio de los actores ilegales.

Se han registrado robos y restricciones aleatorias de vehículos y de convoy, afectando la movilidad de personas y transporte de carga. El incremento en las solicitudes de protección y los desafíos estructurales del país han puesto en entredicho las capacidades del sistema de protección especializado y la efectividad de sus medidas.

La entidad ha logrado reducir los tiempos de respuesta, pero el crecimiento de las solicitudes y la amenaza constante de grupos armados han puesto a prueba la capacidad del país para garantizar la seguridad a sus ciudadanos

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Acuerdo De Paz Grupos Armados Control Territorial Restricciones Desafíos Estructurales Incidencia Protección Especializada Cartagena Agua Caliente Quevedo

 

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