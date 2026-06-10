Desarticulada estructura delincuencial que se habría apropiado de subsidios para población vulnerable en Antioquia y Córdoba

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una estructura delincuencial que se habría apropiado de subsidios para población vulnerable en Antioquia y Córdoba. Durante la investigación se identificaron más de 240 eventos fraudulentos y se logró la captura de 11 personas involucradas.

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una estructura delincuencial que se habría apropiado de subsidios para población vulnerable en Antioquia y Córdoba . Durante la investigación se identificaron más de 240 eventos fraudulentos y se logró la captura de 11 personas involucradas.

La Fiscalía puso en evidencia el actuar de un grupo delincuencial que se habría apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín y Montería. Los elementos de la investigación indican que la organización utilizaba información y credenciales de los beneficiarios para acceder indebidamente a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apropiarse de los recursos.

Se identificó a Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte como cabecilla del grupo, quien presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros. Durante la investigación se conoció que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos.

Se conoció también que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados de cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.

Durante los procedimientos de captura de estas 11 personas, unidades de la Policía Nacional encontraron en una vivienda ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas, varias tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la investigación. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.

Por decisión de un juez de control de garantías, cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y cinco más deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia





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