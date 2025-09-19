Desarticulada red de apuestas ilegales 'El Dorado' en Bogotá: Ganancias ilícitas de 150 millones de pesos mensuales

Las autoridades desmantelaron una red de apuestas ilegales liderada por la familia 'El Dorado' en Bogotá, que obtenía ganancias ilícitas significativas a través de la venta no autorizada de chance y lotería. El cabecilla, José Ricardo Castro Pacheco, y otros nueve involucrados fueron capturados durante los operativos. Se incautaron elementos clave y se imputaron cargos por concierto para delinquir y ejercicio ilícito.

La desarticulación de una red criminal, liderada por la familia ' El Dorado ', ha revelado una compleja operación de apuestas ilegales que operaba en diversas plazas de mercado de Bogotá . La investigación, dirigida por la Fiscalía General de la Nación, destapó un esquema delictivo que generaba ganancias ilícitas significativas, estimadas en hasta 150 millones de pesos mensuales.

La estructura criminal se dedicaba a la venta no autorizada de chance y lotería, evadiendo los controles y regulaciones establecidas, y perjudicando los ingresos legítimos del Estado. Durante los operativos, las autoridades lograron capturar a 10 personas presuntamente vinculadas a esta red ilegal, desmantelando así una importante fuente de financiación delictiva que operaba a plena luz del día, engañando a la población con la promesa de la suerte y el azar.\En el centro de la operación se encontraba José Ricardo Castro Pacheco, identificado como el cabecilla principal de la organización. Este individuo, según las investigaciones, era el encargado de administrar los recursos generados por la actividad ilícita, incluyendo el pago de nóminas de los miembros de la red y la entrega de premios a los jugadores que resultaban ganadores. Además, su pareja sentimental, Luz Marina Caballero Velandia, y sus hijos, Andrés Ricardo y María Fernanda Castro Caballero, también fueron capturados, evidenciando la participación directa de su círculo familiar en la gestión y el control del negocio ilegal. El resto de los involucrados desempeñaban roles específicos dentro de la estructura criminal, desde la captación de vendedores hasta la distribución de talonarios y colillas manuales, pasando por la verificación de los listados de apuestas para garantizar el pago de los premios a los ganadores. Esta minuciosa división de tareas demuestra la sofisticación y la organización de la red, así como su capacidad para operar a gran escala, aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de la población de obtener ganancias rápidas a través del juego.\Los operativos policiales, llevados a cabo en los barrios Santa Fe y Paloquemao, en la localidad de Los Mártires, permitieron la incautación de una gran cantidad de evidencia clave para el proceso judicial. Entre los elementos incautados se encuentran dinero en efectivo, que representa las ganancias obtenidas de forma ilegal, colillas de apuestas, que evidencian la magnitud del negocio, libretas contables, que detallan el flujo de dinero y las transacciones realizadas, 11 teléfonos celulares, tres computadores portátiles, un disco duro y siete memorias USB, que podrían contener información relevante sobre la estructura, los integrantes y las operaciones de la red. Una fiscal adscrita al caso imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Ninguno de los acusados aceptó los cargos. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para José Ricardo Castro Pacheco, considerado el líder de la red, mientras que los demás procesados deberán continuar el proceso bajo detención domiciliaria. Este caso pone de manifiesto la importancia de la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir y combatir las actividades ilegales que afectan la economía y el bienestar de la sociedad. Además, la investigación sobre contraseñas más utilizadas y vulnerables alerta sobre riesgos en el manejo de datos y dinero





