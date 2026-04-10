Desarticulan banda de 'fijadores' que operaba robos en Medellín y otras ciudades

Autoridades logran la captura de presuntos miembros de una red criminal dedicada al fleteo, tras una investigación de año y medio. La banda operaba en Medellín y otras regiones del país, causando pérdidas millonarias.

La desarticulación de una red criminal que operaba en Medellín y otras ciudades, especializada en robos bajo la modalidad de fleteo, representa un significativo avance en la lucha contra la delincuencia en la región. La operación, que se extendió por aproximadamente un año y medio de investigaciones conjuntas entre la Alcaldía de Medellín , la fuerza pública y el ente acusador, culminó con la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal en la capital antioqueña.

Adicionalmente, dos individuos ya se encontraban bajo custodia en centros penitenciarios, lo que facilitó la completa desarticulación del grupo. Las autoridades destacaron la naturaleza organizada y sofisticada de esta red, que no se limitaba a acciones aisladas, sino que operaba de manera coordinada en diversas regiones del país, incluyendo ciudades como Pereira, Neiva, Bucaramanga y un municipio de Caldas. La investigación reveló la meticulosa división de funciones dentro de la organización, desde la identificación y el seguimiento de las víctimas hasta la ejecución de los robos, aprovechando herramientas tecnológicas para el rastreo en tiempo real, lo que evidencia un alto nivel de planificación y especialización. \El modus operandi de esta banda implicaba una clara segmentación de tareas. Algunos miembros se dedicaban a identificar a las potenciales víctimas, seleccionando cuidadosamente a aquellos que representaban un blanco atractivo, a menudo basándose en información sobre sus movimientos financieros o posesiones. Otros integrantes realizaban el seguimiento de las víctimas, monitoreando sus desplazamientos y actividades para determinar el momento y lugar idóneos para cometer el robo. Finalmente, un tercer grupo ejecutaba materialmente los hurtos, aprovechando la información recopilada por los otros miembros y utilizando, en algunos casos, vehículos y motocicletas para facilitar la huida. A esta estructura criminal se le atribuyen al menos 16 casos de robo, con pérdidas económicas que superan los 300 millones de pesos, lo que pone de manifiesto el impacto significativo de sus actividades delictivas en la economía local y la magnitud de sus operaciones. Las autoridades han enfatizado que la investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar y capturar a otros posibles cómplices y desmantelar por completo la red criminal. \La investigación no solo permitió la captura de los individuos implicados en los robos, sino que también puso de manifiesto la complejidad de las estructuras criminales que operan en la ciudad y la necesidad de una respuesta coordinada por parte de las autoridades. Las autoridades están investigando la posible conexión de los detenidos con otros delitos y redes criminales. Este operativo representa un importante paso en la lucha contra la criminalidad en Medellín y envía un mensaje contundente a las organizaciones delictivas. Las autoridades competentes han dictado medida de aseguramiento para los capturados, garantizando así su permanencia bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Este caso resalta la importancia de la colaboración interinstitucional para combatir el crimen organizado y proteger a la ciudadanía. La estrategia de las autoridades no solo se centra en la captura de los delincuentes, sino también en la prevención del delito mediante el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la implementación de programas de vigilancia y control en zonas vulnerables. El compromiso de las autoridades con la seguridad de la comunidad es evidente en la planificación y ejecución de este tipo de operativos, que buscan desmantelar las redes criminales y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Se espera que, a medida que avance la investigación, se revelen nuevos detalles sobre las actividades de la organización y se logren nuevas capturas





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