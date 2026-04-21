Desarticulan banda dedicada al hurto bajo modalidad de cosquilleo en TransMilenio

La Policía Nacional capturó a seis personas en la estación Jiménez tras ser señaladas de robar dispositivos móviles a los usuarios del sistema de transporte masivo mediante la modalidad de cosquilleo.

En el marco de la robusta estrategia denominada Seguridad , Dignidad y Democracia, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado un resultado operativo contundente en el sistema de transporte masivo TransMilenio. Durante la ejecución de labores preventivas de registro, control y vigilancia que se llevaban a cabo de manera rutinaria en la concurrida estación Jiménez, los uniformados fueron alertados por la central de radio sobre una situación delictiva en curso.

Según el reporte, un grupo de individuos estaba perpetrando hurtos dentro de uno de los vagones, afectando la tranquilidad y el patrimonio de los usuarios que se desplazaban por esta importante arteria de la ciudad. La respuesta policial fue inmediata y coordinada, permitiendo desplegar un dispositivo de búsqueda que cerró cualquier posibilidad de escape para los perpetradores. Al arribar al lugar de los hechos, los agentes fueron abordados por dos ciudadanos, quienes con angustia señalaron haber sido víctimas de un robo bajo la modalidad de cosquilleo. Esta técnica delictiva, que requiere una alta dosis de destreza y rapidez por parte de los delincuentes, consiste en despojar a las personas de sus pertenencias aprovechando las aglomeraciones y el contacto físico sin que la víctima perciba el momento exacto de la acción. Con base en la descripción detallada de los presuntos criminales proporcionada por los afectados, el personal policial inició un seguimiento táctico por las rutas de escape tomadas por los sospechosos. La persecución culminó con éxito dentro de uno de los buses articulados, donde fueron interceptados un total de seis individuos: cuatro mujeres y dos hombres. Tras realizar el respectivo registro a los sospechosos, se les hallaron en su poder cuatro dispositivos móviles de alta gama, los cuales habían sido ocultados estratégicamente entre sus prendas de vestir para evadir la acción de las autoridades. Es fundamental destacar que, al verificar la identidad de los capturados en el sistema de antecedentes de la Policía Nacional, se pudo constatar que varios de ellos contaban con un amplio prontuario delictivo por conductas similares. Este historial demuestra una reincidencia que complica la seguridad en el transporte público, por lo cual la captura representa un alivio para los usuarios frecuentes de la estación Jiménez. Los seis implicados, junto con los elementos tecnológicos recuperados, fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata para su respectiva judicialización por el delito de hurto. La Policía Nacional hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa y reiteró su compromiso de mantener una vigilancia permanente en los vagones y portales, trabajando incansablemente para garantizar que el sistema TransMilenio sea un espacio seguro, digno y libre de actos criminales que afecten a los habitantes de la capital





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