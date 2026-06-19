Desarticulan banda dedicada al robo violento de vehículos de alta gama en Bogotá

Las autoridades capturaron a cinco integrantes de una organización criminal que hurtaba automóviles de alta gama en Bogotá utilizando armas de fuego y atropellando a policías durante una persecución. Entre los detenidos hay reincidentes y un menor de edad.

Las autoridades colombianas desarticularon una banda criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama en Bogotá . El grupo, que operaba en localidades como Usaquén, Teusaquillo y Suba, utilizaba métodos violentos, incluyendo el uso de armas de fuego y traumáticas para despojar a las víctimas de sus automóviles, principalmente de marcas como Toyota, Ford y Mazda.

En uno de los incidentes más graves, tras robar una camioneta, los delincuentes protagonizaron una persecución policial en la que atropellaron a dos agentes. La operación conjunta permitió la captura de cinco adultos y la aprehensión de un menor de 17 años, quienes hacen parte de la organización. Los detenidos, identificados como José Fáiber Sánchez Sánchez, Alexander Yepes Núñez, Néstor Raúl Pita Botina, Derwin Segundo Fuenmayor Rojas y Wilmer Santiago Espinel Ruiz, cuentan con amplio historial criminal.

Según los expedientes judiciales, dos de ellos ya tenían condenas y antecedentes por porte de armas, hurto calificado y receptación. El presunto líder, alias 'Siberiano', fue condenado en 2019 a 10 años de prisión por hurto calificado y porte de armas, pero había recuperado la libertad tras un preacuerdo con la Fiscalía en el que indemnizó a las víctimas.

Otro de los capturados, Espinel Ruiz, había sido arrestado en octubre del año pasado por intentar robar una camioneta valuada en 230 millones de pesos, utilizando un arma traumática. Los hurtos se cometían tanto en la vía pública como en espacios privados, como cuando las víctimas se dirigían a sus garajes o salían de lugares de culto. Las cámaras de seguridad de la ciudad han registrado varios de estos actos delictivos, evidenciando la modus operandi de la banda.

La investigación continúa para determinar si existen más integrantes y redes de apoyo en la comercialización ilegal de los vehículos robados





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