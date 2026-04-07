Desarticulan foco de criminalidad en Don Matías, Antioquia: Cuatro capturados y decomiso de estupefacientes

En una operación conjunta entre la SIJIN de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se logró la captura de cuatro individuos en Don Matías, Antioquia, involucrados en actividades delictivas relacionadas con el microtráfico y otros delitos. La operación incluyó el decomiso de estupefacientes y la detención de un individuo buscado por acceso carnal abusivo.

En una operación conjunta que involucró a la Seccional de Investigación Criminal ( SIJIN ) de la Policía Nacional y unidades del Ejército Nacional , se logró un golpe contundente contra la criminalidad en el municipio de Don Matías , en el departamento de Antioquia .

Las acciones conjuntas, meticulosamente planificadas y ejecutadas, se extendieron desde el área urbana hasta la zona rural del corregimiento de Río Grande, abarcando una amplia cobertura territorial con el objetivo de desmantelar redes delictivas que operaban en la región. La operación, llevada a cabo con el apoyo de inteligencia y el despliegue de recursos tácticos, culminó con la captura de cuatro individuos señalados de participar en actividades ilícitas que afectaban la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Don Matías y sus alrededores. \Entre los detenidos, se encuentran sujetos conocidos bajo los alias de “José”, “Tira” y “Memo”, identificados por las autoridades como presuntos responsables de ejercer el control territorial y de facilitar la distribución de sustancias ilícitas en la subregión. Se presume que estos individuos, con sus acciones, mantenían la zona bajo el yugo del microtráfico, generando un clima de inseguridad y afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Los antecedentes judiciales de los tres presuntos expendedores revelan una historia de reincidencia en delitos relacionados con el tráfico, la fabricación y el porte de estupefacientes, lo que subraya la importancia de esta operación para combatir la delincuencia y fortalecer el estado de derecho en la región. El reporte oficial de las autoridades destaca que la investigación previa fue crucial para identificar y ubicar a los miembros de esta organización criminal, permitiendo así la planificación y ejecución de la operación que llevó a su captura.\Durante las diligencias de registro y allanamiento, las fuerzas de seguridad lograron incautar una cantidad significativa de sustancias ilegales, incluyendo 1.000 gramos de base de coca, clorhidrato de cocaína y marihuana. Además de las drogas, se decomisaron un radio de comunicación, un dispositivo móvil y dinero en efectivo, elementos que, según las investigaciones, eran utilizados como parte de la logística delictiva para coordinar la venta de narcóticos en las veredas aledañas. Estos hallazgos demuestran la sofisticación de las operaciones delictivas y la necesidad de una respuesta integral por parte de las autoridades. Paralelamente, en el marco de este mismo operativo, las autoridades lograron hacer efectiva una orden de captura vigente contra alias “Felo” o “Pipe”, quien era buscado por la justicia colombiana por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años, lo que demuestra la versatilidad de la operación y el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de los menores. Los cuatro capturados, junto con el material probatorio incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso legal correspondiente, que incluye la legalización de las capturas y la imputación formal de cargos, lo que marca un paso significativo en la lucha contra la delincuencia en la región. Esta operación conjunta es un claro ejemplo de la colaboración interinstitucional y el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de la ciudadanía





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