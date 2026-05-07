Desarticulan red de robos violentos en El Poblado de Medellín

Cuatro hombres fueron capturados y enviados a prisión por integrar una banda dedicada al hurto agravado y transferencias bancarias forzadas en Medellín.

En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la captura y posterior envío a prisión de cuatro sujetos presuntamente implicados en una red criminal especializada en el hurto violento .

Los detenidos, identificados como Diego Fernando Mena Serna, Camilo Ramírez Mena, Mauricio Hurtado Moreno y Aldair José de Arco Cardales, operaban principalmente en el emblemático sector de El Poblado, una de las zonas más exclusivas y transitadas de la ciudad de Medellín. Esta intervención judicial llega tras una serie de denuncias interpuestas por residentes, transeúntes y ciudadanos extranjeros que habían sido víctimas de ataques coordinados.

Un juez de control de garantías, al analizar las evidencias presentadas por el ente acusador, determinó que existían méritos suficientes para dictar medida de aseguramiento en centro carcelario para los procesados, quienes enfrentan cargos graves relacionados con la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública en la capital antioqueña. El modo de operar de esta organización delictiva era particularmente agresivo y meticuloso.

Desde los albores del año 2025, el grupo implementó una estrategia de intimidación basada en el uso de armas de fuego y elementos cortopunzantes para neutralizar a sus objetivos. Las víctimas no solo eran despojadas de sus pertenencias físicas, como teléfonos móviles de alta gama y carteras, sino que eran sometidas a violencia física y agresiones directas para anular cualquier posibilidad de resistencia.

Una vez controlada la situación, los delincuentes trasladaban a las personas hacia corredores de escape o puntos apartados, lejos de la vista del público y de la vigilancia policial inmediata. En estos lugares, bajo amenazas constantes y un clima de terror, obligaban a las víctimas a revelar las claves de acceso a sus aplicaciones bancarias, permitiendo así que los criminales realizaran transferencias electrónicas de dinero hacia cuentas tercerizadas, maximizando así el botín de cada asalto y dificultando el rastreo del capital robado.

Las investigaciones exhaustivas adelantadas por las unidades de inteligencia permitieron desglosar la jerarquía y la división de tareas dentro de la banda. No se trataba de robos fortuitos o impulsivos, sino de una estructura organizada donde cada miembro cumplía un rol específico y coordinado. Algunos integrantes se dedicaban exclusivamente al perfilamiento de las víctimas, analizando sus hábitos, el valor de sus pertenencias y el momento exacto de su mayor vulnerabilidad.

Otros miembros eran los encargados de la interceptación y la reducción violenta, utilizando la fuerza bruta para someter a los ciudadanos seleccionados. Paralelamente, existía un equipo de vigilancia que monitoreaba el entorno en busca de patrullas policiales o cualquier señal de peligro, asegurando que los ejecutores del robo pudieran huir sin contratiempos una vez completada la operación delictiva.

Finalmente, el fiscal asignado a la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín formalizó la imputación de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. A pesar de las contundentes pruebas presentadas por el equipo investigador, ninguno de los cuatro imputados aceptó los cargos en su contra durante las audiencias, lo que llevará el proceso a una etapa de juicio oral donde se determinará la sentencia definitiva.

Este golpe a la criminalidad en El Poblado representa un avance significativo en la lucha contra la inseguridad en Medellín, especialmente en sectores donde el turismo y la inversión extranjera son pilares económicos fundamentales. Las autoridades han instado a la ciudadanía a seguir denunciando estos hechos para fortalecer la inteligencia policial y prevenir que nuevas estructuras delictivas se asienten en la ciudad





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