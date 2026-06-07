Desbordamiento del río Jordán deja más de 200 familias afectadas y cientos de hectáreas de cultivos perdidos en Santander

Intensas lluvias en Santander provocaron el desbordamiento del río Jordán en el corregimiento de Berlín, Tona, inundando viviendas y cultivando más de 100 hectáreas de papa y cebolla. Más de 200 familias enfrentan pérdidas económicas y deudas, mientras las autoridades evalúan los daños y piden ayuda nacional.

El desbordamiento del río Jordán, causado por las intensas lluvias de los últimos días, desató una grave emergencia en el corregimiento de Berlín, municipio de Tona, Santander.

Numerosas familias tuvieron que abandonar sus viviendas cuando el agua invadió las casas y las parcelas agrícolas. Los líderes comunitarios reportan que más de 200 familias resultaron afectadas y que se dañaron más de 100 hectáreas de cultivos de papa y cebolla. El caudal arrasó con huertas y propiedades desde el sector La Playa hasta la represa, en el casco urbano de Berlín.

A pesar de la rápida respuesta de los habitantes, quienes lograron salvar electrodomésticos y ponerse a salvo gracias a que las lluvias ocurrieron de día, las pérdidas materiales y económicas son cuantiosas. Los campesinos ahora enfrentan una situación crítica, pues la cosecha destruida era su principal ingreso para cumplir con compromisos financieros y pagar deudas bancarias.

Herbin Rincón Camacho, vocero de la comunidad, describió que han sido una semanas muy difíciles por las constantes precipitaciones, desbordamientos y aguaceros, y solicitó ayuda urgente al Gobierno Nacional y al departamento para superar la crisis. La Administración Municipal de Tona informó, mediante un comunicado, que la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres realiza una evaluación preliminar de daños y un análisis de necesidades para determinar la magnitud de las afectaciones.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante del comportamiento de las fuentes hídricas y han recomendado a la comunidad permanecer en alerta ante posibles nuevos eventos. Esta emergencia se suma a las recurrentes dificultades que afronta la región durante la temporada de lluvias, evidenciando la debilidad de la infraestructura y la necesidad de medidas de mitigación más robustas. Los habitantes exigen soluciones estructurales y apoyo inmediato para reconstruir sus medios de subsistencia





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desbordamiento Río Jordán Inundaciones Santander Emergencia Berlín Tona Cultivos Dañados Papa Cebolla Ayuda Gobierno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Desmantelan sofisticado “call center” criminal dedicado a la suplantación de entidades bancariasSe calcula que semanalmente generaban rentas cercana a los 200 millones de pesos.

Read more »

Desmantelan red señalada de robar aceite de palma entre Santander, Cesar y Norte de SantanderLos presuntos integrantes intimidaban a los conductores, retenían los vehículos y comercializaban ilegalmente la mercancía valorada en más de 1.000 millones de pesos en la región del Catatumbo.

Read more »

Gobernación envió 200 ayudas humanitarias para damnificados por lluvias en Andes, AntioquiaNúmero de viviendas afectadas por la avenida torrencial en el corregimiento Santa Inés ya asciende a 36, según el más reciente reporte.

Read more »

Hombre fue capturado con más de 200 dosis de bazuco en BucaramangaLas autoridades detuvieron a un hombre que presuntamente transportaba 215 dosis de bazuco en el barrio Mutis, en en Bucaramanga.

Read more »