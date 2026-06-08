Descarrilamiento de tren de la Sabana en Bogotá: sin heridos y restricción vial en la carrera 30

Un tren de la Sabana descarriló en Bogotá sin dejar heridos. Las autoridades controlaron la situación y restringieron la movilidad en la zona. Se investiga la causa del incidente, que ocurre tras denuncias de vandalismo en el sistema ferroviario.

Un tren de la Sabana descarriló en Bogotá en la intersección de la Avenida Carrera 30 con Calle 63, un sector de alto flujo vehicular.

Según la información preliminar, el incidente involucró un solo coche de la locomotora que, afortunadamente, no transportaba pasajeros al momento del suceso. No se reportaron personas lesionadas. Las autoridades, incluidos organismos de atención y personal técnico, se desplazaron de inmediato al lugar para controlar la situación, verificar las condiciones de seguridad y restringir la movilidad en la zona. La Policía de Tránsito apoyó las labores.

Actualmente, se adelantan las inspecciones técnicas para establecer las causas del descarrilamiento y determinar las acciones correspondientes. Este evento ocurre en un contexto de debate sobre la seguridad del sistema ferroviario, particularmente después de que jóvenes confesaran en un podcast viral su participación en actos de vandalismo contra el Metro, TransMilenio y el tren de la Sabana, lo que llevó a la Alcaldía a anunciar medidas.

Las autoridades han enfatizado que los riesgos asociados al incidente ya están controlados y se mantiene la investigación para esclarecer los hechos





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