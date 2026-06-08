Descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá: 600 pasajeros vivieron momentos de pánico

El Tren de la Sabana descarriló en la Carrera 30 con Calle 63 en Bogotá, con cerca de 600 pasajeros a bordo. No se reportan heridos, pero la movilidad se vio gravemente afectada. Las autoridades investigan las causas del incidente.

La tarde del domingo 7 de junio, Bogotá vivió momentos de angustia cuando el conocido Tren de la Sabana descarriló en plena Carrera 30 con Calle 63, una de las vías más congestionadas de la ciudad.

El convoy transportaba aproximadamente 600 pasajeros, entre turistas y residentes, que se dirigían hacia distintos destinos. De inmediato, se generó una enorme congestión vehicular en la zona, afectando a conductores y peatones. Los servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y bomberos, arribaron al lugar para atender cualquier eventualidad. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, lo que trajo alivio entre los afectados.

Sin embargo, el susto fue mayúsculo para quienes viajaban en el tren, algunos de los cuales narraron cómo sintieron un fuerte golpe y luego el movimiento brusco del vagón. La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Movilidad, emitió un comunicado informando que se activaron todos los protocolos de seguridad. Controlamos los riesgos asociados por el descarrilamiento de una locomotora en la Avenida Carrera 30 con Calle 63. No se reportan personas lesionadas.

Se activa apoyo de la Policía de Tránsito. Movilidad restringida, señaló el parte oficial. Equipos técnicos de la concesionaria del tren y de la administración distrital trabajan en conjunto para determinar las causas del siniestro. Se barajan hipótesis como una posible falla en los rieles, un desperfecto mecánico o incluso un error humano.

Hasta el momento, no se ha establecido una causa definitiva, pero se espera que en las próximas horas se entregue un informe preliminar. Este accidente reaviva el debate sobre la seguridad del sistema férreo en Bogotá. El Tren de la Sabana, que recorre rutas turísticas y también es usado por viajeros frecuentes, ha tenido en el pasado otros incidentes menores. La congestión vehicular que generó el descarrilamiento se extendió por varias horas, obligando a los conductores a buscar rutas alternas.

Las autoridades recomendaron evitar la zona y utilizar transporte público alternativo. Mientras tanto, los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada, algunos de ellos asistidos por personal de la Cruz Roja. La investigación continúa y se han asegurado las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas para esclarecer lo ocurrido. La comunidad espera que este hecho no quede impune y que se tomen medidas para evitar futuros incidentes.

El descarrilamiento ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, según reportes de testigos. Muchos pasajeros compartieron en redes sociales videos y fotos del momento, mostrando el vagón inclinado y a las personas saliendo con cuidado. La Policía de Tránsito desvió el flujo vehicular y habilitó desvíos en calles aledañas para despejar la Carrera 30, que permaneció cerrada en ambos sentidos durante varias horas.

Las labores de remoción del tren descarrilado requirieron el uso de grúas especializadas, lo que prolongó el cierre. Los ciudadanos expresaron su preocupación por la frecuencia de estos eventos y exigieron a las autoridades un mantenimiento más riguroso de la infraestructura ferroviaria. Este no es el primer descarrilamiento en la ciudad, y la comunidad pide soluciones definitivas para garantizar la seguridad de los usuarios y peatones.

Por su parte, la empresa operadora del Tren de la Sabana emitió un comunicado en el que lamenta lo sucedido y asegura que colaborará plenamente con las investigaciones. Afirman que el tren pasó por revisiones técnicas recientemente y que no se habían detectado anomalías.

Sin embargo, se comprometen a revisar todos los protocolos de mantenimiento. Mientras tanto, los pasajeros afectados recibirán compensaciones y se habilitará un número de atención para consultas. La Alcaldía también anunció que conformará una mesa de trabajo con expertos en movilidad para evaluar el estado de las vías férreas en la capital





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Descarrilamiento Tren De La Sabana Bogotá Movilidad Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Súper Banda de Colomboy, el sueño que sigue sonando en la sabanaDesde su fundación hace 35 años esta propuesta cordobesa ha construido un legado musical que la ha llevado a ser reconocida como una de las agrupaciones más representativas del porro sabanero en el Caribe colombiano.

Read more »

Se descarriló el Tren de la Sabana en plena NQS con 600 pasajeros: No hay paso al surEn plena NQS con Calle 64 se descarriló el Tren de la Sabana. Dos vagones quedaron bloqueando la Carrera 30.

Read more »

Descarrilamiento de locomotora del Tren de la Sabana sin heridos en BogotáUna locomotora del Tren de la Sabana se descarriló cerca de la avenida NQS con calle 63, afectando la movilidad en la carrera 30 y calle 36. Las autoridades y bomberos atendieron rápidamente el incidente, sin registrar personas heridas, y trabajan en restablecer el tráfico y recuperar la máquina.

Read more »

Tren de la Sabana se descarriló en Carrera 30 con Calle 63En el momento del incidente, el vehículo ferroviario movilizaba a 600 pasajeros que realizaban el trayecto por el sector centro-norte.

Read more »