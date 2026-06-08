Descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá con casi 600 pasajeros

El Tren de la Sabana se descarriló en la Carrera 30 con Calle 63, dejando a cerca de 600 pasajeros ilesos. Las autoridades controlaron la emergencia y restringieron la movilidad en el sector.

El domingo 7 de junio, la capital colombiana fue escenario de un incidente ferroviario que generó conmoción entre sus habitantes. El Tren de la Sabana, que cubría su ruta habitual con aproximadamente 600 pasajeros a bordo, se descarriló en la intersección de la Carrera 30 con Calle 63, una de las zonas de mayor flujo vehicular de Bogotá .

El suceso ocurrió alrededor de las tres de la tarde, cuando el tren transitaba por el corredor férreo que cruza la ciudad. De manera inmediata, se activaron los protocolos de emergencia, y los pasajeros fueron evacuados sin que se reportaran lesionados, según informaron las autoridades de gestión del riesgo.

La locomotora quedó volcada parcialmente sobre las vías, obstruyendo el paso tanto para vehículos como para peatones, lo que derivó en un caos vehicular que se extendió por varias horas en los alrededores. Los organismos de socorro, incluyendo bomberos, Defensa Civil y ambulancias, llegaron al lugar en cuestión de minutos para atender la eventualidad. Personal técnico de la empresa operadora del tren también se presentó para evaluar los daños y realizar las maniobras necesarias para retirar la locomotora descarrilada.

La Policía de Tránsito implementó desvíos y cierres viales en las calles aledañas, recomendando a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas. La Secretaría de Movilidad señaló que la restricción se mantendría hasta nuevo aviso, mientras se realizaban las investigaciones de rigor. Hasta el momento, no se han determinado las causas exactas del descarrilamiento; se barajan hipótesis como fallas mecánicas, problemas en la vía férrea o incluso un posible sabotaje, aunque ninguna ha sido confirmada oficialmente.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad del transporte ferroviario en Bogotá. El Tren de la Sabana, conocido por su valor histórico y turístico, opera en un trazado que comparte espacio con el tráfico urbano, lo que incrementa los riesgos. En los últimos años, se han reportado varios incidentes similares, incluyendo arrollamientos y fallas técnicas, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Las autoridades locales han anunciado que se realizará una revisión exhaustiva de la infraestructura ferroviaria y se implementarán medidas adicionales de seguridad. Por su parte, los pasajeros afectados expresaron su tranquilidad al saber que todos salieron ilesos, pero demandan una mayor inversión en mantenimiento y señalización para prevenir futuros accidentes. La emergencia movilizó a decenas de funcionarios y dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de respuesta ante desastres en el sistema de transporte público de la ciudad





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