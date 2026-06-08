Descarrilamiento del tren de la Sabana en Bogotá: no hubo heridos pero sí caos vehicular

Un tren de la Sabana se descarriló el 7 de junio de 2026 en la carrera 30 con calle 63, Bogotá. No se reportaron lesionados. Las autoridades investigan las causas mientras la movilidad se vio gravemente afectada.

El pasado domingo 7 de junio de 2026, un tren de la Sabana de Bogotá se descarriló en la intersección de la carrera 30 con calle 63, causando importantes problemas de movilidad en una de las zonas de mayor circulación vehicular de la capital colombiana.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando la locomotora que cubría la ruta entre Bogotá y Facatativá sufrió una falla mecánica que provocó la salida de vías de varios vagones. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, según confirmaron las autoridades locales. Equipos de emergencia y personal técnico de la empresa operadora acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y evaluar los daños. Los organismos de atención lograron estabilizar la locomotora y asegurar la zona para evitar accidentes adicionales.

La congestión vehicular se prolongó durante horas, afectando a miles de conductores que transitaban por la avenida Carrera 30, una de las arterias viales más importantes de Bogotá. Las autoridades de tránsito implementaron desvíos y recomendaron rutas alternas mientras se realizaban las labores de remoción del tren. Testigos captaron en video y fotografías el momento del descarrilamiento, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales mostrando la magnitud del suceso.

Las autoridades competentes iniciaron una investigación técnica para determinar las causas exactas del descarrilamiento. Entre las hipótesis preliminares se barajan fallas en la infraestructura ferroviaria, exceso de velocidad o un posible error humano. La empresa operadora del tren de la Sabana expresó su compromiso de colaborar plenamente con las pesquisas y anunció que se realizarán inspecciones exhaustivas en toda la línea férrea para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Este incidente reaviva el debate sobre el estado del sistema ferroviario en la región y la necesidad de inversiones en mantenimiento y modernización





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