El 46,10% de la ira en redes sobre el Black Friday en Colombia supera a otros países. LatAm Intersect revela riesgos de fraude y recomienda verificar transacciones antes de comprar.

El viernes 27 de noviembre marca el inicio oficial del Black Friday en Colombia, una jornada comercial que se extenderá hasta el Cyber Monday del 30 de noviembre y culminará con las compras navideñas. A pesar de la expectativa generada por los descuentos, un análisis reciente de LatAm Intersect revela que la narrativa dominante en los medios y redes sociales no es de celebración, sino de alerta. La información disponible indica una desconfianza significativa entre los usuarios frente a las promociones publicadas.

A ira predomina en el consumo colombiano

Colombia encabeza la lista de descontento emocional en la región, con un 46,10% de noticias que expresan ira, según los datos procesados por la plataforma Delta Analytics BV. Esta cifra sitúa al mercado colombiano por encima de México (41,37%), Argentina (41,43%) y Chile (41,37%), además de superar la proporción encontrada en Perú, que registró un 41,21%. El estudio examinó contenido en portales de noticias y plataformas sociales durante 30 días.

Also read Black Friday en Colombia: Facturación superó $72,8 billones y e-commerce crece

El estudio también identificó sentimientos de sorpresa (19,06%), miedo (18,29%) y tristeza (15,88%) en la conversación informativa. Estos datos se basaron en la clasificación emocional de los contenidos publicados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La metodología analizó la presencia de estos sentimientos en Facebook, Instagram y TikTok, reflejando la percepción pública real sobre las ofertas.

Divergencia emocional entre mercados latinos

La reacción en Colombia contrasta marcadamente con la de Brasil, donde predominan la felicidad y la anticipación. En las redes sociales brasileñas, la felicidad alcanzó el 82,64% en Facebook, el 80,52% en Instagram y el 62,46% en TikTok. Además, la anticipación representó el 37,56% de la conversación en medios brasileños, indicando un enfoque positivo en la preparación para las compras.

Advertisement

En Colombia, Facebook mostró un 26,11% de sorpresa y un 24,33% de anticipación. Instagram registró un 27,49% de sorpresa, mientras que en TikTok la sorpresa fue del 32,73%, seguida por un 26,45% de tristeza y un 22,48% de miedo. Esta disparidad evidencia diferencias culturales y de mercado en la forma de recibir las promociones comerciales durante esta temporada.

Fraude y transparencia en el debate público

Roger Darashah, director y cofundador de LatAm Intersect, explicó que no existe un comportamiento único en la región. Señaló que mientras Brasil vive una fiesta del consumo, los mercados andinos y México exigen transparencia radical. En Colombia, el 52,34% de la conversación noticiosa sobre el Black Friday se centró en denuncias y engaños, resaltando la preocupación por la seguridad digital y la integridad de las ofertas.

El 14,17% del debate también abordó la reducción de costos logísticos y la accesibilidad a pagos en cuotas. La desconfianza surge de la publicidad agresiva y los mensajes urgentes, que a menudo ocultan páginas falsas diseñadas para robar datos bancarios. Los expertos advierten que, aunque las promociones ofrecen oportunidades, es crucial verificar la información antes de realizar cualquier pago.

Protocolos de seguridad para consumidores

Para mitigar riesgos, se recomienda consultar directamente a la tienda oficial. Si se recibe un enlace con descuentos altos, se debe buscar la página web o aplicación oficial del comercio para confirmar la promoción. Se debe desconfiar de ofertas superiores al 80%, cuentas regresivas y mensajes que presionan por compras inmediatas, comparando precios y revisando condiciones.

Advertisement

Es fundamental no ingresar datos bancarios en enlaces recibidos por SMS, correo electrónico o redes sociales. Si se recibe una notificación sobre una entrega pendiente que exige un pago adicional, como $4.900 para reprogramar, se debe verificar el estado del pedido en la plataforma original. Finalmente, se debe verificar el precio final que incluye transporte e impuestos, revisar políticas de devolución y guardar la factura como soporte de la transacción.