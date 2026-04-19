Descubra la 'Otra Barranquilla': Nuevos recorridos fluviales para conectar con la naturaleza y las garzas

La Alcaldía de Barranquilla, en colaboración con la CRA y pescadores locales, lanza 'Las Curramberas', dos embarcaciones que ofrecen un viaje por los caños del río Magdalena al atardecer. La experiencia busca fomentar el turismo de naturaleza, la conciencia ambiental y brindar oportunidades económicas a las comunidades ribereñas, destacando el santuario de las garzas y la rica biodiversidad de la zona.

La Alcaldía de Barranquilla ha lanzado una iniciativa innovadora para fomentar el sentido de pertenencia y el descubrimiento de la riqueza natural de la ciudad entre sus habitantes y visitantes. A través de la entrega de dos embarcaciones bautizadas como ‘Las Curramberas’, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la administración local ofrecen un recorrido de aproximadamente una hora por los caños del río Magdalena.

Estas excursiones parten desde la Aleta del Tiburón, con salidas programadas de martes a domingos a las 3:00 p. m., 4:00 p. m., 5:00 p. m. y 6:00 p. m. El costo del paseo es de 50.000 pesos colombianos, con entrada gratuita para niños menores de 5 años. La propuesta principal es ofrecer una conexión íntima con la naturaleza al atardecer, transformando a los asistentes en turistas de su propia tierra. El trayecto de casi cuatro kilómetros se enfoca en la vegetación y la fauna local. Inicialmente, la ruta atraviesa el caño Las Compañías, una zona donde se observan planchones y otras embarcaciones, ofreciendo una perspectiva única y poco explorada de la ciudad, con árboles frondosos, el apacible curso de los caños y el aleteo de numerosas aves. Sin embargo, el clímax del recorrido se encuentra en el santuario de las garzas, un espectáculo visual impactante que contrasta con su avistamiento habitual en zonas como el Malecón del Río o la Intendencia Fluvial. Cerca del Club de Pesca, estas especies anidan y se congregan en cantidades masivas, creando una imagen de postal con cientos, quizás miles, de garzas de diversas especies posadas en los árboles, emitiendo sonidos y surcando el agua. Este recorrido no solo busca generar conciencia ambiental sobre los ecosistemas urbanos, sino también destacar el gran potencial de Barranquilla como destino de ecoturismo. El alcalde Alejandro Char subrayó la transformación de Barranquilla en un destino turístico atractivo, pasando de la organización interna y modernización de infraestructuras a la oferta turística novedosa. Celebró la implicación de emprendedores locales en estos proyectos, que enriquecen la oferta de la ciudad y benefician directamente a los ciudadanos. Afirmó con contundencia: Barranquilla está de moda, y cada visita promete nuevas experiencias y descubrimientos. Las embarcaciones pertenecen a pescadores del corregimiento La Playa y comunidades aledañas a la ciénaga de Mallorquín, quienes, junto con la agencia ZeroStress, operan el servicio. Esta colaboración busca generar oportunidades económicas y fortalecer el tejido social de estas comunidades. Samuel Taver, miembro de ZeroStress, explicó que el proyecto con la asociación de pescadores y las embarcaciones donadas por la CRA promueve un turismo sostenible que beneficia a los pescadores y al Distrito. Los pescadores desempeñan un rol fundamental en el recorrido, no solo como pilotos sino también como guías expertos. Wilman Orellano, pescador y piloto, expresó su entusiasmo por compartir el conocimiento de la región y los caños con los turistas, buscando que su visita a Barranquilla sea memorable. Este proyecto representa una alternativa económica vital ante el descenso en la población de peces, mejorando su calidad de vida. Sandra Carvajalino, habitante de Barranquilla, elogió la iniciativa como una oportunidad para reconectar con la naturaleza en una ciudad predominantemente de cemento y edificios, resaltando la importancia del cuidado ambiental. Describió el viaje como una experiencia que la transportó a otro mundo, brindándole paz y tranquilidad. Gabriela Correa, visitante de Tunja residente en Bogotá, coincidió en que el recorrido fluvial es una experiencia maravillosa que revela una faceta poco conocida y encantadora de Barranquilla





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