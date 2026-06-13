Descubren cadáver en maletero frente al centro de entrenamiento de Irán en Tijuana

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en una camioneta abandonada cerca del Estadio Caliente, donde la selección iraní entrena para el Mundial 2026. Las autoridades descartan vínculo con el equipo, pero el hallazgo reaviva el debate sobre la seguridad en la frontera.

El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de una camioneta abandonada volvió a colocar a Tijuana bajo la mirada internacional, justo cuando la ciudad se prepara para recibir a equipos y aficionados de la Copa del Mundo 2026.

El vehículo, identificado con placas de California, estuvo estacionado durante varios días frente al supermercado que se sitúa al costado del Estadio Caliente, el recinto que la selección iraní ha escogido como centro de entrenamiento para sus compromisos en México. Según informaron las autoridades locales, el cuerpo aparecía envuelto en una bolsa negra y mostraba señales evidentes de violencia.

El descubrimiento se produjo después de que residentes y comerciantes de la zona denunciaran un fuerte y desagradable olor proveniente del automóvil, lo que motivó la intervención de la policía. Los agentes acordonaron el área y comenzaron los labores de investigación, mientras mantenían custodia del lugar para preservar pruebas.

La proximidad del hallazgo al espacio más vigilado de la ciudad generó una cobertura mediática intensa, pues el Estadio Caliente alberga al combinado iraní que se encuentra en Tijuana como base de operaciones por su cercanía con Estados Unidos y por la calidad de las instalaciones deportivas locales. A pesar de la coincidencia geográfica, las autoridades subrayaron que, hasta el momento, no existen indicios que vinculen el crimen con la delegación de Irán ni con actividades relacionadas con el torneo.

Sin embargo, la noticia cobró relevancia porque ocurrió a escasos metros del centro de entrenamiento, lo que avivó el debate sobre la seguridad en la zona fronteriza. La selección iraní, que ha recibido el apoyo de la comunidad iraní residente y de aficionados mexicanos, se prepara para disputar su primer partido del Mundial el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

El caso también reabrió la discusión sobre los retos de seguridad que enfrenta Tijuana, una de las ciudades más pobladas de la frontera México‑Estados Unidos, con más de dos millones de habitantes y una constante actividad migratoria y comercial. Los incidentes violentos que se presentan periódicamente en la región tienden a trascender fronteras y a atraer la atención internacional.

En respuesta, las fuerzas de seguridad locales han intensificado la vigilancia en los puntos estratégicos vinculados al torneo, asegurando que los recorridos de los equipos, los aficionados y los eventos asociados transcurran sin contratiempos. La policía continúa trabajando en la identificación de la víctima y en la determinación de los responsables, mientras la ciudad sigue recibiendo a visitantes de todo el mundo para la celebración del mayor evento deportivo del planeta





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