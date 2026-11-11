Descubren causa de falla en radar del Aeropuerto El Dorado el 4 de noviembre

El informe de la Aerocivil revela que la congelación de las pantallas del radar se debió a actividades técnicas no coordinadas, dejando al aeropuerto de Bogotá bajo control operativo tras pruebas iniciadas el 4 de noviembre.

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá sufrió una interrupción del registro y embarque de pasajeros el 4 de noviembre a causa de una congelación de las pantallas de radar, según un informe técnico divulgado por la Aerocivil y publicado en exclusiva por El Tiempo. La causa, al contrario de lo inicialmente sospechado, no fue un fallo del sistema central sino una degradación de la red de comunicaciones interna provocada por actividades técnicas no coordinadas dentro de la propia entidad.

Detalles del incidente y diagnóstico inicial

A las 17:39 el supervisor del Centro de Control de El Dorado, Jorge Atehortúa, reportó que las posiciones operativas mostraban un congelamiento de las pantallas de radar, a pesar de que los servidores de la Cadena 1 aparecían en estado MASTER y operaban con normalidad. El hecho descartó un fallo catastrófico del sistema central y los sensores de vigilancia, esos que tocaron el radar en otras ocasiones.

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El diagnóstico se inició desde la consola central para revisar los subsistemas de la arquitectura AIRCON/ICON, el sistema de gestión de tráfico aéreo que permite seguir en tiempo real las aeronaves que llegan y salen del aeropuerto. Los técnicos examinaban la red y hallaron indicios de degradación o saturación de la red de comunicaciones del sistema.

Actividades técnicas no coordinadas y falta de evaluación conjunta

Mientras se atendía la contingencia, el personal de la Dirección de Telecomunicaciones de la Aerocivil adelantó verificaciones y pruebas en las redes LAN 1 y LAN 2 del Centro de Control sin coordinación con la supervisión operacional ni con el grupo técnico de vigilancia radar. El informe indica que no hubo evaluación conjunta de riesgos operacionales ni una programación coordinada para realizar dichas actividades en una ventana de baja demanda dependiente de la integridad de las redes LAN redundantes.

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Al llegar las 21:00, Atehortúa reportó nuevamente un congelamiento parcial de las pantallas. El grupo de telecomunicaciones volvió a insertar y probar servicios asociados a San Andrés sobre la red del Centro de Control. Al pedir suspender esas actividades y desconectar los servicios, la recuperación de las estaciones afectadas fue inmediata tras detener las pruebas.

Acciones correctivas y próximas pruebas técnicas

La Aerocivil informará que, a partir de hoy, el sistema opera con normalidad, pero las alertas registradas se analizan para definir acciones preventivas, especialmente en la coordinación entre las áreas de telecomunicaciones y la operación aérea. Las redes LAN del centro de gestión aérea se siguen en estudio y el informe técnico se remitió al fabricante INDRA, cuyo informe formal aún pendiente.

Una prueba técnica se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026 entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m., cuyos resultados se incorporarán a las etapas en curso para definir acciones correctivas y preventivas junto con el fabricante. Para 2027, la entidad planea ampliar los contratos de continuidad, monitoreo de seguridad y sostenibilidad tecnológica, además del plan de No fueron los radares: esta es la causa de la falla que afectó el registro y embarque de pasajeros en El Dorado .