Descubren la construcción más antigua en Villa Adriana

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en colaboración con el Istituto di Villa Adriana e Villa d'Este, ha identificado la construcción más antigua documentada en el Palazzo de Villa Adriana, cerca de Roma.

Una campaña de excavaciones arqueológicas en el Palazzo de Villa Adriana , cerca de Roma, en la que participa la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, ha identificado la que podría ser la construcción más antigua documentada hasta la fecha en este enclave patrimonial de las afueras de Tívoli.

Los arqueólogos de varias universidades europeas encontraron en el complejo romano lo que podría ser el contexto arqueológico más antiguo documentado en este sitio, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, en las afueras de Tívoli, cerca de Roma. La campaña de excavaciones fue realizada en abril y mayo por un equipo coordinado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, en España, junto con el Istituto di Villa Adriana e Villa d'Este, en el marco de una colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2003.

Los trabajos se concentraron en uno de los peristilos del Palazzo, una de las zonas residenciales más relevantes de Villa Adriana, bajo la dirección del profesor Rafael Hidalgo. El equipo excavó una cámara subterránea que habría funcionado como silo o almacén y que fue abandonada y parcialmente rellenada ya en época republicana, según explicó la propia UPO al dar a conocer los resultados.

Lo que hace singular este descubrimiento es el conjunto de materiales recuperados en el interior de la cámara. Entre ellos se encontraron terracotas arquitectónicas decoradas con representaciones de animales y diversas piezas cerámicas que, en conjunto, conforman el único contexto arqueológico de época republicana identificado hasta ahora en todo el yacimiento.

Este sector del complejo se levanta sobre la llamada villa republicana, una edificación preexistente que arroja luz sobre la ocupación del lugar antes de que el emperador Adriano ordenara construir su gran residencia imperial. El hallazgo amplía de manera sustancial la comprensión histórica del sitio al documentar una fase de ocupación anterior a la etapa imperial que, hasta ahora, no había podido demostrarse con evidencia material directa.

Además del descubrimiento de la cámara subterránea, la campaña permitió avanzar en el conocimiento del jardín que ocupaba el peristilo excavado. Los nuevos datos confirman que este espacio contaba con un arriate perimetral formado por un parterre, que es un espacio de tierra en un jardín destinado al cultivo de flores o plantas decorativas, continuo de macetas dispuestas de manera muy densa alrededor del patio interior, lo que ofrece una imagen más detallada y precisa de cómo se concebían y mantenían los jardines en Villa Adriana.

La investigación suma así nuevas piezas al conocimiento de un yacimiento que, pese a llevar décadas bajo estudio sistemático, continúa revelando capas históricas que redefinen la comprensión de uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la Antigüedad romana





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