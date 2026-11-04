Descubren nueva especie Trichostigma guacharense en Parque Cueva de los Guácharos

Investigadores describen Trichostigma guacharense, arbusto con flores magenta rojizas hallado exclusivamente en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos del Huila.

Un equipo multidisciplinario de científicos ha descrito formalmente para la ciencia botánica una nueva especie vegetal endémica llamada Trichostigma guacharense. Este arbusto, caracterizado por sus llamativas flores de tonalidad magenta rojiza y su capacidad para alcanzar hasta tres metros de altura, habita exclusivamente en los bosques montanos húmedos del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, ubicado en el departamento del Huila, al sur de Colombia.

Características morfológicas únicas de la planta

La especie pertenece a la familia Petiveriaceae y se distingue claramente de otros miembros de su género gracias a una arquitectura morfológica singular que incluye hojas distintivas y pecíolos acanalados. Los investigadores destacaron un patrón específico en el número de estambres, así como frutos de silueta particular que al madurar adquieren un color púrpura oscuro intenso, lo que la hace inconfundible en su entorno natural entre los 1.800 y los 2.150 metros sobre el nivel del mar.

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Origen del nombre científico y contexto histórico

El nombre científico de la especie rinde doble homenaje: primero, al Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, lugar exacto donde fue encontrada; y segundo, al guácharo o pájaro de aceite, la mítica ave cavernícola nocturna que motivó la designación de este territorio como la primera área protegida de Colombia en 1960. Esta ave, descrita por Alexander von Humboldt a comienzos del siglo XIX, sigue vinculada a la historia natural del continente y a la riqueza biológica de la región.

Liderazgo académico y validación científica

El descubrimiento es producto de una rigurosa investigación liderada por los científicos Andrés F. Majín-Ladino, M. Alejandra Jaramillo, Laura I. Ramos, Gerardo A. Aymard y Pablo R. Stevenson, quienes trabajaron bajo los auspicios de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de los Andes. El proceso contó con el respaldo técnico esencial de los guardaparques que operan diariamente en el territorio, asegurando la recolección ética y precisa de datos taxonómicos en campo.

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Publicación en revista Brittonia y ejemplar tipo

Los resultados de esta investigación fueron publicados oficialmente en la revista Brittonia, la cual recoge la diagnosis taxonómica detallada, una ilustración precisa del espécimen y una clave analítica actualizada para identificar las especies del género. El ejemplar tipo con el que se describió la planta fue recolectado en marzo de 2024, a una altitud de 2.150 metros, en un sendero específico dentro del parque, consolidando la evidencia física necesaria para la descripción científica.

Evaluación de conservación y proyecciones futuras

Dado que la especie solo se conoce en su localidad original, con una extensión de ocurrencia estimada de apenas unos tres kilómetros cuadrados, los investigadores la evaluaron preliminarmente en la categoría de Datos Insuficientes según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Aunque está dentro de un área protegida con deforestación relativamente baja, los científicos advierten que falta información crítica sobre el tamaño y las tendencias de su población para determinar su estado real de conservación.