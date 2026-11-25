Zootaxa publica el hallazgo de Niceforonia florezarum, un anfibio de 2 cm en el Cauca que marca la primera evidencia de cuidado parental en su género.

La ciencia zoológica ha incorporado un nuevo miembro a la biodiversidad de Colombia con la descripción de la rana Niceforonia florezarum, una especie endémica de apenas dos centímetros de longitud. Este anfibio, caracterizado por un dorso entre rojizo y marrón y manchas blancas o crema en la parte inferior de su cuerpo, habita exclusivamente en los páramos del macizo colombiano dentro del departamento del Cauca. La publicación oficial de esta especie ocurrió el 22 de septiembre en la revista científica internacional Zootaxa, especializada en la descripción de animales, aunque el organismo gestor dio a conocer el descubrimiento el 17 de noviembre.

Datos Técnicos del Descubrimiento

El estudio fue liderado por el investigador vinculado al parque Gustavo Adolfo Pisso-Flórez, en colaboración con un equipo multidisciplinario formado por Alexandra Cardona-Giraldo, Héctor E. Ramírez-Chaves, Andrés Felipe Liévano-Bonilla, Glib O. Mazepa y Kevin P. Mulder. Para confirmar la novedad taxonómica, el equipo realizó quince jornadas de muestreo extendidas entre los años 2017 y 2023, empleando análisis morfológicos, genéticos, ecológicos y bioacústicos.

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Los datos técnicos indican que la rana mide entre 15,4 y 20,4 milímetros y posee pequeñas protuberancias en la piel del dorso. A diferencia de sus parientes más cercanas, carece de discos ensanchados en los dedos de las manos y los pies. Esta diferencia anatómica, junto con los estudios genéticos, concluyeron que los ejemplares no correspondían a ninguna especie conocida previamente dentro del género Niceforonia.

Hábitat y Comportamiento Singular

La nueva especie reside entre 3.340 y 3.583 metros sobre el nivel del mar, en la región sur del país donde nacen ríos fundamentales como el Magdalena y el Cauca. Suele esconderse bajo troncos, entre hojarasca, musgo y zonas con presencia de frailejones. Hasta antes de este hallazgo, no existían registros de ranas de este género en el parque, el cual abarca 92.148 hectáreas de bosques altoandinos y páramos que se extienden entre los 2.350 y 4.700 metros de altitud.

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El evento más llamativo del estudio surgió durante una de las salidas de campo, cuando los investigadores observaron a una hembra adulta cubriendo con su cuerpo una puesta de 19 huevos, situados a cinco centímetros de profundidad bajo el suelo. Este registro constituye la primera evidencia documentada de posible cuidado parental en este género, aunque los científicos han aclarado que se requieren estudios adicionales para confirmarlo definitivamente.

Impacto Ecológico y Conservación

La Niceforonia florezarum solo se ha localizado en dos ubicaciones específicas: la laguna Sánchez, ubicada dentro del Parque Nacional Natural Puracé, y el páramo de Guanacas, situado entre los municipios de Totoró e Inzá. Su pariente evolutiva más próxima es Niceforonia brunnea, registrada aproximadamente 195 kilómetros al sur, en Nariño y el norte de Ecuador. En Colombia, se conocen más de diez especies de este género, de las cuales seis habitan en páramos.

A pesar de que no existe información suficiente para definir el estado de conservación actual de la especie, los investigadores advierten sobre las amenazas que enfrenta su hábitat. El páramo de Guanacas se encuentra fuera de las áreas protegidas declaradas y sufre presiones por la ganadería, la expansión agrícola y el turismo. Parques Nacionales Naturales de Colombia señaló que la diversidad de anfibios del Puracé aún no está completamente documentada, revelando cuánto falta por conocer en las montañas del Cauca.