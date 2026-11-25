Científicos describen Niceforonia florezarum, una nueva especie de rana hallada en el Puracé, Cauca, entre 3.340 y 3.583 metros de altura en páramos colombianos.

Científicos han descrito una nueva especie de anfibio endémico de Colombia, identificada como Niceforonia florezarum. Este diminuto anuro, que mide apenas dos centímetros de longitud, habita exclusivamente en los páramos del macizo colombiano, una región estratégica del sur del país donde nacen ríos vitales como el Magdalena y el Cauca. La publicación oficial del hallazgo se registró en la revista científica internacional Zootaxa el 22 de septiembre, aunque la divulgación pública por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia se realizó el 17 de noviembre.

Detalles morfológicos y hábitat de la rana

La especie presenta características físicas distintivas que la separan de sus parientes. Su dorso exhibe tonalidades entre rojizo y marrón, mientras que la parte inferior del cuerpo presenta manchas blancas o crema. La piel del lomo cuenta con pequeñas protuberancias y, a diferencia de otras ranas de su género, carece de discos ensanchados en los dedos de las manos y los pies. Su tamaño varía entre 15,4 y 20,4 milímetros, lo que la convierte en uno de los vertebrados más pequeños de su ecosistema.

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El hábitat natural de Niceforonia florezarum se sitúa entre 3.340 y 3.583 metros sobre el nivel del mar. Los ejemplares suelen esconderse debajo de troncos, entre la hojarasca, bajo el musgo y en zonas donde abundan los frailejones. Hasta la fecha, se la ha encontrado solo en dos ubicaciones específicas: la laguna Sánchez, ubicada dentro del Parque Nacional Natural Puracé, y el páramo de Guanacas, situado entre los municipios de Totoró e Inzá. Esta restricción geográfica destaca la fragilidad de su población y la importancia de monitorear estos puntos críticos.

Métodos de investigación y hallazgos biológicos

La confirmación de que se trata de una especie nueva requirió un riguroso proceso científico liderado por Gustavo Adolfo Pisso-Flórez, investigador vinculado al parque nacional. Junto a él trabajaron Alexandra Cardona-Giraldo, Héctor E. Ramírez-Chaves, Andrés Felipe Liévano-Bonilla, Glib O. Mazepa y Kevin P. Mulder. El equipo llevó a cabo 15 jornadas de muestreo distribuidas entre los años 2017 y 2023 para recopilar datos suficientes.

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Para validar el descubrimiento, los investigadores emplearon análisis morfológicos, genéticos, ecológicos y bioacústicos, examinando tanto la estructura física como el sonido que emiten los animales. Estos estudios confirmaron que los ejemplares no correspondían a ninguna de las ranas conocidas del género Niceforonia existentes anteriormente. El hallazgo más llamativo se produjo durante una de las salidas de campo, cuando encontraron a una hembra adulta cubriendo con su cuerpo una puesta de 19 huevos enterrada a cinco centímetros de profundidad. Este evento representa el primer registro documentado de posible cuidado parental en este género, aunque los científicos aclaran que se necesitan más estudios para confirmarlo definitivamente.

Impacto en la conservación y próximos pasos

El hallazgo tiene implicaciones significativas para la biodiversidad del departamento del Cauca. El Parque Nacional Natural Puracé abarca 92.148 hectáreas de bosques altoandinos y páramos entre los 2.350 y los 4.700 metros de altitud. Antes de esta investigación, no existían registros de ranas de este género dentro del parque, lo que subraya la necesidad de continuar documentando la diversidad de anfibios en la zona. Parques Nacionales Naturales de Colombia indica que la diversidad biológica del Puracé aún no está completamente documentada.

A pesar de la importancia del descubrimiento, los investigadores advierten que aún no hay información suficiente para definir el estado de conservación de Niceforonia florezarum. Sin embargo, se identifican riesgos claros en el páramo de Guanacas, el cual se encuentra fuera de las áreas protegidas declaradas. Esta zona enfrenta presiones derivadas de la ganadería, la expansión agrícola y el turismo, factores que podrían amenazar la supervivencia de la especie. Parientes evolutivas próximas, como Niceforonia brunnea, se registran a unos 195 kilómetros al sur, en Nariño y el norte de Ecuador, lo que evidencia la discontinuidad geográfica de estos anfibios.

En Colombia se conocen más de diez especies de este género, seis de las cuales habitan en páramos. Este nuevo descubrimiento refuerza la idea de que aún falta mucho por conocer en las montañas del Cauca. La presencia de Niceforonia florezarum es solo una muestra de la riqueza biológica que guardan los páramos colombianos. La comunidad científica mantiene un interés especial en comprender cómo las actividades humanas impactan estos ecosistemas de alta montaña, cruciales para la regulación hídrica del país. La vigilancia continua será esencial para proteger este nuevo eslabón de la cadena evolutiva local y garantizar que no se extinga antes de ser plenamente comprendida.