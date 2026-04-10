Descubren una Nueva Especie de Calamar: El 'Poseidón' Revela Misterios del Océano Profundo

Un calamar extraído de un cachalote hace 70 años es identificado como una nueva especie, el 'Mobydickia poseidonii', que se suma a las diez especies marinas más extraordinarias de 2025. El hallazgo destaca la importancia de museos y colecciones biológicas.

Hace setenta años, en el contexto de una campaña de caza ballenera, se extrajo un calamar del estómago de un cachalote. Este ejemplar, bautizado posteriormente como el calamar de Poseidón , ha resultado ser una especie completamente nueva y desconocida para la ciencia. Su descubrimiento ha sido incluido entre las diez especies marinas más extraordinarias del año 2025. El nombre científico asignado a esta nueva especie es Mobydickia poseidonii.

El calamar permanecía en las colecciones del Museo de Historia Natural de Londres, catalogado de manera errónea, hasta que fue objeto de una revisión exhaustiva por la estudiante Sam Arnold y el investigador Fernando Ángel Fernández-Álvarez, ambos pertenecientes al Instituto Español de Oceanografía. Estos científicos, al analizar la morfología del ejemplar, se percataron de que no correspondía con ninguna especie de cefalópodo descrita hasta la fecha. El análisis de sus características reveló detalles singulares, como su tamaño relativamente grande, estimándose una longitud total de entre cuarenta y cincuenta centímetros, a pesar de la ausencia de dos tentáculos. Además, se observó su despigmentación generalizada, con la excepción de la zona de los ojos, y la presencia de ganchos en las ventosas de sus brazos con cúspides laterales que evocan la forma de un tridente. \La investigación, que se llevó a cabo en su totalidad en las Colecciones Biológicas Marinas de Referencia del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) en Barcelona, permitió, por primera vez en veintisiete años, nombrar una nueva familia de calamares. El biólogo Fernández-Álvarez resaltó la excepcionalidad del hallazgo, destacando que es un evento extraordinario encontrar una nueva familia de calamares oceánicos. La historia del descubrimiento, sumada al contexto de su hallazgo, ha impulsado al calamar de Poseidón a formar parte de la prestigiosa lista de las diez especies marinas más extraordinarias del 2025, elaborada por el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS). Este registro, reconocido internacionalmente, incluye una amplia variedad de especies marinas, abarcando desde crustáceos y gusanos hasta corales, entre otros grupos taxonómicos. El WoRMS enfatizó la trascendencia del descubrimiento, subrayando la magnitud de lo desconocido que aún persiste en las profundidades oceánicas y la crucial importancia de los museos y las colecciones biológicas como repositorios fundamentales de la biodiversidad del planeta. Fernández-Álvarez coincide en esta apreciación, calificando como una 'maravilla' el hecho de que la humanidad haya desarrollado un respeto tal hacia los cetáceos que la caza de estos animales haya cesado. Asimismo, el investigador destacó la fortuna de que el ejemplar haya sido preservado y mantenido en condiciones adecuadas durante siete décadas, permitiendo así su estudio y posterior descubrimiento. \El calamar de Poseidón no es la única especie con una historia fascinante detrás. Un ejemplo relevante es la última familia de cefalópodos que fue descrita hace veintisiete años, la Magnapinnidae. Esta familia permaneció sin identificar hasta que se comenzaron a utilizar vídeos submarinos relacionados con prospecciones petrolíferas. Estas imágenes, calificadas como 'muy impactantes' por los expertos, revelaron una especie de 'alien que emerge del fondo nebuloso'. Este 'alien' resultó ser un calamar con filamentos en sus brazos, utilizados para la pesca, que podían alcanzar una longitud de seis o siete metros. La imagen de estos calamares con apariencia extraterrestre capturó la atención del público y se integró en la cultura popular, apareciendo incluso en videojuegos de exploración submarina como subROV, desarrollado en Pontevedra por José González, con el asesoramiento de Fernández-Álvarez. Queda por ver si la extraordinaria historia del calamar de Poseidón también logrará conquistar la pantalla, sumándose a las fascinantes narrativas que el mundo marino ofrece





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calamar Especie Nueva Poseidón Océano Profundo Zoología Biodiversidad Museo Worms Cefalópodos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Precio del dólar en Colombia HOY jueves 9 de abril: BanRep reporta una nueva bajaDólar americano. Divisa

Read more »

Trabajadores independientes en Colombia recibirían pago extra con nueva ley: esto se sabeConozca el proyecto de ley que ayudaría a estos trabajadores con este pago.

Read more »

El turismo científico, la nueva forma de viajar: destinos nacionales e internacionales para entender el mundoEn las últimas semanas, uno de los principales temas a nivel mundial ha sido el logro de la misión Artemis II, con la que el ser humano regresó a la Luna después de más de 50 años.

Read more »

Incertidumbre entre usuarios de la Nueva EPS por vencimiento de la medida de intervención del GobiernoDesde Acemi advierten que esto podría agudizar la crisis que actualmente enfrenta esta EPS.

Read more »

Contraloría adelanta actuación de Policía Judicial a Nueva EPS para evaluar estado del sistema de saludSe da en un contexto de preocupación por la situación financiera asociada a la prestación de servicios de salud.

Read more »

Bogotá acoge una nueva 'Tapatón' para ayudar a animales vulnerablesEl centro comercial Portal de la 80 en Bogotá será el escenario de una jornada solidaria para recolectar tapas plásticas y otros insumos destinados al bienestar de animales rescatados. La iniciativa 'Tapatón', en alianza con Tapitas x Paticas, busca apoyar a perros en situación de abandono a través de la donación de alimentos, camas, cobijas, ropa y juguetes.

Read more »