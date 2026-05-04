Descubrimiento Arqueológico en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo Revela Tesoros Precolombinos

Durante la ampliación de la pista del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Bolívar, se han encontrado más de 360.000 fragmentos de cerámica y restos de una civilización precolombina, incluyendo un esqueleto en buen estado de conservación. El hallazgo permitirá conocer más sobre la alimentación, organización social y prácticas culturales de las poblaciones antiguas de la región.

La ampliación de la pista del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, ubicado en el municipio de Tolú, departamento de Bolívar , Colombia , ha revelado un tesoro arqueológico de incalculable valor histórico.

Durante las labores de excavación, que forman parte del proyecto de modernización de la infraestructura aeroportuaria, se han descubierto vestigios de una antigua civilización precolombina, ofreciendo una ventana al pasado remoto de la región Caribe colombiana. Los hallazgos, que incluyen una impresionante cantidad de fragmentos cerámicos, herramientas de piedra, restos óseos de animales y conchas marinas, sugieren la presencia de comunidades indígenas que prosperaron en esta zona mucho antes de la llegada de los españoles.

La Aeronáutica Civil de Colombia, en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), ha suspendido temporalmente los trabajos de construcción en el área del descubrimiento para permitir una exhaustiva investigación y recuperación de los artefactos. Se han realizado diecisiete cortes estratigráficos, meticulosamente excavados a una profundidad de entre 120 y 130 centímetros, revelando capas de sedimentos que contienen valiosa información sobre la ocupación humana del territorio a lo largo del tiempo.

Además de los objetos mencionados, se ha encontrado el esqueleto de un individuo que se estima data de la época precolombina, lo que proporciona una oportunidad única para estudiar las características físicas y culturales de los antiguos habitantes de la región. El estado de conservación de los restos es notable, lo que facilita su análisis y datación precisa.

La magnitud del hallazgo es considerable, con más de 360.000 fragmentos recuperados hasta la fecha, lo que indica la importancia de este sitio arqueológico como un centro de actividad humana en el pasado. Los investigadores del ICANH están trabajando arduamente para catalogar, analizar y preservar los artefactos, con el objetivo de reconstruir la historia de las comunidades que habitaron esta región.

La información obtenida de estos estudios permitirá comprender mejor la alimentación, las formas de vida, la organización social y las prácticas culturales de estas poblaciones antiguas. La Aerocivil ha reiterado su compromiso con la preservación del patrimonio cultural colombiano y ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger el sitio arqueológico y garantizar que los hallazgos sean estudiados y difundidos de manera responsable.

La ampliación del aeropuerto se reanudará una vez que se hayan completado las investigaciones arqueológicas y se hayan implementado las medidas de mitigación necesarias para proteger los restos culturales. Este descubrimiento no solo enriquece el conocimiento sobre la historia de Colombia, sino que también destaca la importancia de la arqueología preventiva en proyectos de infraestructura, permitiendo identificar y proteger el patrimonio cultural antes de que sea destruido.

La colaboración entre la Aeronáutica Civil y el ICANH es fundamental para garantizar que el desarrollo económico y la preservación del patrimonio cultural avancen de manera conjunta y sostenible. Se espera que los resultados de la investigación sean publicados en revistas científicas y presentados en congresos internacionales, contribuyendo así a la difusión del conocimiento sobre la historia precolombina de Colombia.

El hallazgo en el aeropuerto Golfo de Morrosquillo es un recordatorio de la riqueza cultural que se encuentra oculta bajo la superficie de nuestro territorio y de la importancia de protegerla para las futuras generaciones. La investigación continuará en los próximos meses, con la esperanza de descubrir nuevos hallazgos que permitan completar el rompecabezas de la historia precolombina de la región.

La comunidad local ha mostrado un gran interés por los descubrimientos arqueológicos y se ha involucrado activamente en la protección del sitio, lo que demuestra el valor que se le atribuye al patrimonio cultural en la región. La Aerocivil ha establecido canales de comunicación con la comunidad para mantenerla informada sobre los avances de la investigación y para fomentar su participación en la preservación del patrimonio cultural.

El proyecto de ampliación del aeropuerto se ha convertido en una oportunidad para promover el turismo cultural en la región, atrayendo a visitantes interesados en conocer la historia y la cultura de la zona. La Aerocivil y el ICANH están trabajando en la creación de un museo arqueológico en el aeropuerto para exhibir los hallazgos y ofrecer a los visitantes una experiencia educativa y cultural enriquecedora.

Este museo se convertirá en un centro de investigación y divulgación del patrimonio cultural de la región, contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad local





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