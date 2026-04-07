Descubrimiento de un fósil de simio en Egipto redefine la evolución de los primates

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto en Egipto un fósil de una nueva especie de simio, el Masripithecus moghraensis, que vivió en el Mioceno, hace entre 17 y 18 millones de años. Este hallazgo desafía la creencia previa de que los ancestros de los simios modernos se originaron exclusivamente en África Oriental.

Un equipo internacional de investigadores ha hecho un descubrimiento trascendental en Egipto , al identificar un fósil perteneciente a una nueva especie de simio, el Masripithecus moghraensis. Este hallazgo, que data del Mioceno , entre 17 y 18 millones de años atrás, representa el primer fósil de simio encontrado en el norte de África. Durante mucho tiempo, la evidencia fósil del Mioceno Temprano en esta región solo había revelado la presencia de monos, sin rastro alguno de simios.

Este vacío en el registro fósil contrastaba con los hallazgos en el este del continente, donde sí se habían encontrado restos de simios. La existencia del Masripithecus moghraensis ahora prueba que los antepasados de los simios modernos, incluidos los humanos, habitaban el norte de África y Oriente Medio, y no se limitaban al África Oriental como se creía. Este descubrimiento es crucial para comprender la evolución de los primates y reconsiderar las rutas de migración y distribución de estas especies ancestrales. La búsqueda de este tipo de fósil fue una investigación de varios años. De acuerdo con el paleontólogo de la Universidad de Mansoura y autor principal del estudio, Hesham Sallam, la identificación del Masripithecus moghraensis llena un vacío importante en el árbol genealógico de los simios. El estudio, liderado por el Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mansoura (Egipto) y la Universidad del Sur de California (Estados Unidos), fue publicado en la prestigiosa revista Science. Los restos fósiles fueron encontrados en 2024 en el yacimiento de Wadi Moghra, en el norte de Egipto. El nombre Masripithecus, que combina “Masr” (Egipto en árabe) y “píthēkos” (simio en griego), honra el origen del hallazgo. Este fósil confirma que los antepasados de los hominoideos corona (la familia a la que pertenecen humanos y simios) no evolucionaron exclusivamente en África Oriental. Júlia Arias-Martorell, investigadora del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont y coautora de un artículo relacionado en Science, destaca la importancia de este descubrimiento para comprender la evolución de los primates. \El Masripithecus moghraensis es un nuevo eslabón en el árbol genealógico de los simios y aporta información clave para entender la evolución humana. Según los investigadores, se trata del hominoideo basal más similar a los simios de aspecto moderno. Mediante métodos avanzados, que combinan análisis anatómicos, de ADN y dataciones geológicas, se ha determinado que el Masripithecus es un hominoideo basal, más cercano a los simios actuales que cualquier otra especie del Mioceno Temprano hallada en África Oriental. Erik Seiffert, coautor del estudio y paleontólogo de la Universidad del Sur de California, confiesa que este hallazgo desafía la creencia, mantenida durante toda su carrera, de que el ancestro común de los simios modernos residía en el este de África. Arias-Martorell señala que la creencia anterior podría estar influenciada por un registro fósil sesgado hacia el África Oriental, donde históricamente se han centrado las investigaciones sobre los ancestros humanos, dejando de lado el estudio de los ancestros de los hominoideos, a pesar de su importancia para comprender la evolución humana. En un artículo relacionado, se enfatiza que la investigación sobre los parientes extintos más cercanos de los humanos, como los australopitecos, solo puede revelar la historia más reciente del linaje humano. Los simios más antiguos son esenciales para reconstruir el último ancestro común de chimpancés y humanos, que representa el punto de partida de la evolución humana. Los análisis realizados revelan que el fósil no solo demuestra la presencia de simios en el norte de África durante el Mioceno Temprano, sino que la nueva especie era significativamente diferente a las especies de antigüedad similar descubiertas en el este de África. \El fragmento de mandíbula inferior del Masripithecus presenta una combinación única de rasgos, distintos de otros simios. Tenía caninos y premolares excepcionalmente grandes, molares con superficies de masticación redondeadas y texturizadas, y una mandíbula robusta. Esta morfología sugiere una dieta flexible, basada en frutas pero con la capacidad de procesar alimentos más duros, como nueces y semillas. Esta adaptación habría permitido al Masripithecus prosperar en un entorno donde los cambios climáticos generaban estaciones extremas, según Shorouq Al-Ashqar, de la Universidad de Mansoura y una de las primeras autoras del estudio. El estudio indica que, durante el Mioceno, el ancestro común de todos los simios habitaba el norte de África y Oriente Medio, región que actuaba como un corredor natural entre Europa y Asia. Los animales pasaban por esta zona cuando el nivel del mar descendía. Este descubrimiento expande nuestra comprensión sobre la distribución geográfica de los simios ancestrales y plantea nuevas preguntas sobre las interacciones y migraciones de las especies de primates en la era del Mioceno. La investigación resalta la importancia de la exploración paleontológica en diferentes regiones del mundo para completar el panorama de la evolución de los primates y los orígenes de la humanidad. El descubrimiento del Masripithecus moghraensis es un paso crucial para reconstruir la historia evolutiva de los simios y, por consiguiente, de la evolución humana





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