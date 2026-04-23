Descuento del 70% en el Peaje La Punta para Residentes y Productores de Santander

La Gobernación de Santander abre convocatoria para un descuento significativo en el peaje La Punta, beneficiando a residentes, productores, comerciantes y transportadores de la zona. El objetivo es aliviar la carga económica y fomentar la movilidad en la vía hacia la Mesa de Los Santos.

La Gobernación de Santander ha lanzado una importante iniciativa destinada a mitigar el impacto económico del peaje La Punta, situado en la crucial vía que conduce a la Mesa de Los Santos.

Esta medida, que responde a las constantes demandas de la comunidad y los sectores productivos de la región, consiste en una convocatoria pública para otorgar un significativo descuento del 70% en la tarifa del peaje a aquellos residentes, productores, comerciantes y transportadores que cumplan con los requisitos establecidos por la administración departamental. La secretaria de Infraestructura, Jesica Mendoza, enfatizó que este beneficio está específicamente diseñado para apoyar a quienes dependen diariamente de esta vía para su sustento y desarrollo económico.

La iniciativa no solo busca aliviar la carga financiera de los usuarios frecuentes, sino también fomentar la movilidad y fortalecer la economía local, que se ha visto afectada por los costos asociados al peaje. La administración departamental reconoce la importancia estratégica de esta vía para el departamento y se compromete a buscar soluciones que equilibren la necesidad de mantener la infraestructura vial con el bienestar económico de sus ciudadanos.

El proceso de inscripción se ha iniciado formalmente el 20 de abril y se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026, brindando un amplio margen de tiempo para que todos los interesados puedan presentar su solicitud. La Gobernación ha establecido un cronograma detallado para garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso. El 30 de abril se publicará un listado preliminar de los beneficiarios potenciales, permitiendo a los solicitantes verificar la información y presentar cualquier objeción o aclaración necesaria.

Posteriormente, el 29 de mayo se darán a conocer los resultados finales, determinando quiénes serán los beneficiarios del descuento del 70%. Es crucial que los solicitantes revisen cuidadosamente los requisitos y presenten la documentación completa y correcta para evitar retrasos o la denegación de su solicitud.

La administración departamental ha puesto a disposición de los ciudadanos canales de información y asistencia para facilitar el proceso de inscripción, incluyendo una línea telefónica de atención al cliente y un sitio web con información detallada sobre los requisitos y el procedimiento. Además, se realizarán jornadas informativas en diferentes municipios de la zona de influencia del peaje para llegar a un mayor número de personas.

El programa de descuentos incluye una fase inicial de verificación exhaustiva de los beneficiarios actuales, con el objetivo de asegurar que sigan cumpliendo con las condiciones establecidas, como el tránsito mínimo requerido por la vía. Aquellos que no cumplan con estos requisitos deberán realizar nuevamente su inscripción para ser considerados nuevamente. Esta medida busca garantizar que el beneficio se dirija a quienes realmente lo necesitan y que se utilice de manera responsable.

Los nuevos aspirantes deberán presentar documentación que acredite su residencia o actividad económica en la zona de influencia del peaje, incluyendo copia del documento de identidad, tarjeta de propiedad del vehículo y soportes que demuestren su vínculo con la región, como certificados de tradición, contratos de arrendamiento o documentos comerciales. La Gobernación de Santander ha reiterado su compromiso de trabajar en conjunto con el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte para garantizar la transparencia en la operación del peaje y evaluar posibles inversiones que mejoren la infraestructura vial y los servicios ofrecidos a los usuarios.

Esta iniciativa representa un paso importante en la búsqueda de soluciones que beneficien a la comunidad y promuevan el desarrollo económico del departamento. La administración departamental invita a todos los ciudadanos elegibles a participar activamente en el proceso de inscripción y aprovechar esta oportunidad para reducir sus costos de transporte y mejorar su calidad de vida





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