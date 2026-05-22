Descuentos y recaudo del Impuesto Predial y otros impuestos distritales en Cartagena

Provínces de Cartagena reportan descuentos y recaudo del Impuesto Predial y otros impuestos distritales. 95.192 contribuyentes han acogido a los descuentos por pronto pago del Predial y han pagado más de $353.353, 6 millones de pesos.

Conozca cuántos contribuyentes del Distrito de Cartagena ya se han acogido a los descuentos por pronto pago del Predial de la vigencia 2026 y cuánto es el recaudo, a 19 de mayo, de todos los impuestos distritales.

Si usted es responsable de predios en la jurisdicción del Distrito de Cartagena y no ha pagado el Impuesto Predial de la vigencia 2026 y desea acogerse a los últimos descuentos ofrecidos por la Alcaldía, le recordamos que el plazo vence el próximo jueves, 28 de mayo. 10 % de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo con la vigencia 2025 y anteriores; y 5 % de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores. Así es el comportamiento del recaudo del Impuesto Predial y de los principales impuestos distritales.

El pago oportuno de impuestos y la planeación responsable de las finanzas públicas están transformando a Cartagena en la superciudad que soñamos. La Secretaría de Hacienda informó que los contribuyentes que requieran orientación sobre el pago de impuestos distritales pueden contactar a las líneas de WhatsApp: 3022172802 y 3017515384, las cuales se encuentran activas de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

A corte del 19 de mayo, 95.192 contribuyentes se han acogido a los descuentos por pronto pago del Impuesto Predial. Estos contribuyentes han pagado más de $353.353, 6 millones de pesos, con un cumplimiento del 70% de la meta ($503.081 millones). La Oficina de Impuestos Distritales funciona en el antiguo edificio de las Empresas Públicas, Plazoleta de El Joe, Centro (La Matuna), primer piso.

Los ingresos tributarios del Distrito de Cartagena muestran un crecimiento del 2,83% a 19 de mayo de 2026, comparado con igual periodo del año 2025. A ese corte los recaudos sumaban $631.293,4 millones, unos 17.395 millones más que en igual periodo del año pasado ($613.898,4 millones). Todos los impuestos muestran variaciones positivas, menos Delineación Urbana, que registra una caída del 68,66%, señala el informe de la Secretaría de Hacienda Distrital





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