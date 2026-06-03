Desempeño débil del comercio组织ado en abril de 2026 y Pesimismo empresarial en Colombia

Las ventas del comercio organizado en Colombia registraron su nivel más bajo en 2026 durante abril, con una caída en expectativas y aumento del pesimismo, informó Fenalco. Factores como la incertidumbre política, la crisis de salud y la inseguridad impactan el consumo. Sectores como moda y centros comerciales sufren, pero se espera una recuperación en junio por el Día del Padre y el Mundial.

Las ventas del comercio organizado registraron en abril el desempeño más débil de lo que va corrido del año 2026, según reveló la más reciente Bitácora Económica de la Federación Nacional de Comerciantes ( Fenalco ).

El gremio reportó una caída en las expectativas empresariales y un aumento del pesimismo, advirtiendo que la incertidumbre política y económica está afectando las decisiones de consumo e inversión. El presidente de Fenalco expresó que el país actualmente atraviesa una situación caótica que se evidencia no solo en la economía, sino también en la crisis del sistema de salud, la inseguridad y la parálisis del sector de la construcción.

De acuerdo con la encuesta realizada entre empresarios afiliados a la federación, solo el 32% de los comerciantes reportó ventas superiores a las de abril de 2025, mientras que un 29% aseguró haber experimentado una disminución. Este contexto de desaceleración se refleja en un deterioro de las expectativas para los próximos seis meses. Hace un año, el 39% de los empresarios consideraba que la situación económica mejoraría; actualmente esa cifra se redujo al 25%.

A su vez, quienes tienen una visión negativa pasaron del 11% al 21%, lo que evidencia una mayor preocupación por el entorno económico y electoral. El cambio en la percepción empresarial está relacionado con los elevados niveles de incertidumbre política y factores externos que impactan las relaciones comerciales, como la situación con Ecuador. Entre los sectores con mayores dificultades durante abril se destacó el segmento de moda, que incluye ropa, calzado, morrales, joyería y bisutería.

Fenalco explicó que las principales ciudades experimentaron una menor afluencia de visitantes durante la Semana Santa, lo que impactó las ventas del comercio formal. Por otro lado, estaciones de servicio, productos relacionados con el cuidado personal y la belleza, así como vehículos y motocicletas, estuvieron entre las actividades con mejor desempeño. A pesar de los resultados negativos de abril, Fenalco mantiene expectativas de recuperación para junio, impulsadas por fatores que tradicionalmente dinamizan el consumo.

El gremio señala que el Día del Padre, las vacaciones de mitad de año, las promociones comerciales y el ambiente generado por el Mundial de Fútbol podrían convertirse en un punto de inflexión para la actividad económica. Los comerciantes esperan que junio se consolide como un mes de reactivación, aprovechando estos eventos que suelen favorecer el gasto de los hogares.

Sin embargo, el escenario de incertidumbre persiste y el gremio hace un llamado a la estabilidad política para recuperar la confianza. Además, en el ámbito nacional, se registran debates sobre temas monetarios, con voces que discuten la posibilidad de adoptar el dólar, mientras que en Bogotá se reportan estaciones de gasolina con precios más bajos.

En el contexto político, figuras como el expresidente Álvaro Uribe han hecho pronunciamientos sobre el papel de las Fuerzas Militares ante declaraciones del presidente Gustavo Petro, lo que añade capas de tensión al ambiente previo a las elecciones. Expertos advierten que las denuncias de fraude podrían influir en el panorama electoral, favoreciendo a figuras como Abelardo de la Espriella.

La mezcla de factores económicos, sociales y políticos configura un entorno complejo para el comercio colombiano, donde la confianza del consumidor y del empresario se mantiene en niveles bajos





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