Desempeño en blanco y negro: delantero de La Chinita clava en la tanda de penaltis y le da el boleto a Junior para la final

El delantero de La Chinita, una de las estrellas del equipo, demuestra su talento y determinación al meterse el último cobro en la tanda de penaltis que le daba a Junior el boleto a la final. Luego, corre a festejar con los aficionados y sus compañeros en la tribuna techada, mientras su compañero Theo se muestra participativo en los últimos minutos.

El delantero de La Chinita metió el último cobro en la tanda de penaltis que le dio a Junior el boleto a la final contra Nacional.

Estaba el tiquete que le daba a Junior el paso a una nueva final, la segunda consecutiva del cuadro tiburón. Al verla adentro, corrió a festejar con los aficionados de la tribuna techada y hasta llegaron sus compañeros para abrazarlo. Fue la locura total. Theo ingresó para jugar los últimos minutos y se le vio participativo.

Nada que ver con ese jugador opaco y que poco aportó en los partidos previos. Esta vez tuvo la confianza y la serenidad para ir a cobrar y liquidar la serie a favor de Junior sellando el paso a la final contra Nacional. ¿Es esto la historia de Junior?

Han pasado grandes jugadores, grandes entrenadores y, desde niño, Junior siempre me ha enseñado a competir sanamente, a trabajar incansablemente por mis objetivos, por esta institución que es grande y es sinónimo de humildad, trabajo, de querer cada día progresar y entregar lo mejor a mi equipo, a mis compañeros, a los más jóvenes, que aprendan, que crezcan y a esta hinchada maravillosa. Ya casi llevamos un mes encerrados, pero con esa ambición de poder cosechar muchos triunfos para nuestras familias y para la gente de nosotros.

Siempre las críticas nos hacen crecer más, este equipo es resiliente, hoy demostramos categoría, buen fútbol y en todo momento buscamos el arco rival. Ese jugador con el que tuvo un duro cruce verbal en el partido del todos contra todos, en ¿Le pedí al profe ser el quinto, estábamos convencidos, desde el año veníamos pateando finales?

Quiero felicitar al capitán de Santa Fe, a Hugo (Rodallega), por la jerarquía que tiene, porque siempre lleva a su equipo a las finales y no es fácil. Acá no le damos tanta importancia ni tanto valor, pero en otros países sí. Felicitarlo a él porque hace ganadores a sus compañeros. Hoy enfrentamos a un rival digno y eso tiene más valor para nosotros.

Creo que era una final adelantada, obviamente respetamos a Nacional, que va a la final con nosotros, que eso le da más valor a Junior. Tenemos esa hambre de quedarnos con el bicampeonato. Esta serie fue uno de las más difíciles y los partidos que más dominamos. Enfrentamos al rival más físico del fútbol colombiano y lo pasamos por encima.

Cuando nadie da nada por uno saca un plus y los equipos grandes han pasado por esos momentos





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