Desfile de Traje Artesanal Colombia llega a Ibagué para Concurso Nacional de Belleza 2026

El Concurso Nacional de Belleza 2026 celebra la diversidad cultural colombiana en Ibagué con un desfile artesanal único que honra a 26 candidatas y su patrimonio textil.

El Desfile de Traje Artesanal Colombia ha iniciado oficialmente en la ciudad de Ibagué, marcando la primera vez que esta celebración de gran relevancia se celebra en la capital del departamento del Tolima. Este evento constituye una de las piezas centrales del Concurso Nacional de Belleza 2026, consolidándose como un espacio donde la moda se fusiona directamente con la identidad cultural del país. La elección de Ibagué como escenario principal busca visibilizar el inmenso patrimonio artesanal y las expresiones culturales propias de la región, alejándose de la tradición histórica que situaba este acto en Cartagena de Indias.

Participación de 26 Candidatas y Origen de las Creaciones

La pasarela cuenta con la participación activa de 26 candidatas provenientes de distintas regiones del territorio nacional, quienes desfilan vistiendo diseños que rinden homenaje a la diversidad geográfica y cultural de Colombia. Cada una de las creaciones presentadas está profundamente inspirada en los sonidos, las costumbres y las expresiones culturales específicas de sus respectivos territorios de origen. El objetivo principal de esta convocatoria no es simplemente competir por estética, sino exaltar el trabajo meticuloso de los artesanos y diseñadores nacionales que utilizan tejidos autóctonos y técnicas ancestrales para dar vida a sus propuestas.

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Transmisión y Personal Artístico en la Concha Acústica

La transmisión oficial del evento se lleva a cabo desde la Concha Acústica Garzón y Collazos, con la responsabilidad de la cobertura a cargo de Señal Colombia. Esta producción audiovisual busca llevar la experiencia de la noche a audiencias nacionales e internacionales, garantizando que la belleza de los trajes y la atmósfera del evento sean capturados con la mayor fidelidad posible. La puesta en escena enriquece la experiencia visual y auditiva gracias a la intervención de más de 50 artistas pertenecientes a la Escuela de Formación Artística y Cultural de Ibagué.

Además del elenco artístico local, la velada cuenta con la presencia de la reconocida cantante Juliana Valdiri, quien aporta su talento musical para acompañar las presentaciones de las candidatas. Esta combinación de talento local y producción profesional eleva el estatus del evento, transformándolo en una muestra de alta cultura que trasciende el ámbito estrictamente competitivo del certamen de belleza.

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Presencia de Titulares y Competiciones Internacionales

La noche tiene un carácter especial por la asistencia de figuras de alto perfil en el mundo de los concursos de belleza en el país. La actual Señorita Colombia está presente en el escenario, compartiendo el protagonismo con la delegada que representará a Colombia en Miss Internacional. Esta convergencia de reinas y futuras representantes subraya la importancia del Desfile de Traje Artesanal Colombia como un momento de unidad y celebración nacional, donde la tradición se encuentra con el glamour contemporáneo.

Impacto Cultural y Tradición Sanjuanera en Ibagué

Más allá del espectáculo visual, el desfile funciona como un vehículo para demostrar cómo las manos artesanas mantienen vivos los saberes transmitidos entre generaciones. Los diseñadores han convertido conocimientos heredados en piezas únicas que cuentan historias sobre la diversidad étnica, histórica y geográfica de la nación colombiana. Para fortalecer esta conexión con el público, las autoridades y los organizadores invitaron a los asistentes a vestir prendas típicas de la región o trajes de fantasía sanjuanera.

Esta iniciativa busca que el público no sea un espectador pasivo, sino un participante activo en la celebración de las tradiciones locales. Al vestir la indumentaria típica de Ibagué y el Tolima, la audiencia refuerza el vínculo emocional con la cultura local y apoya directamente la visibilidad de los oficios artesanales. El evento reafirma que el Traje Artesanal Colombia es mucho más que una competencia de vestuario; es un testimonio vivo de la capacidad creativa y la resiliencia cultural del país.