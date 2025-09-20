Desmantelada red de tráfico de migrantes: Capturados cinco presuntos responsables

Una operación conjunta entre autoridades colombianas y agencias estadounidenses desmanteló una red criminal dedicada al tráfico de migrantes. Los detenidos son acusados de trasladar a extranjeros en autobuses desde Nariño hasta Urabá.

Una red criminal , presuntamente dedicada al tráfico ilegal de migrantes, ha sido desmantelada gracias a una operación conjunta entre las autoridades colombianas y agencias estadounidenses. Se les acusa de trasladar a ciudadanos extranjeros, provenientes de diversos países como Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, Sierra Leona, Bangladesh, Haití, Cuba y República Dominicana, utilizando autobuses turísticos y de servicio público.

La investigación reveló un modus operandi bien establecido, donde los migrantes eran contactados por miembros de la red y se les ofrecía el transporte terrestre desde el departamento de Nariño hasta la región de Urabá, una zona clave para la posterior salida de los migrantes hacia otros destinos. \Durante los dos últimos años, se estima que la red transportó a 114 migrantes, aprovechando las rutas de transporte terrestre para evadir los controles migratorios. La operación culminó con la captura de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, identificados como presuntos integrantes de la organización criminal. Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías en Medellín, donde la Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó el delito de tráfico de migrantes. Los acusados, identificados como Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón, no aceptaron los cargos imputados y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras se desarrolla el proceso judicial.\Las investigaciones detallan la estructura de la red, revelando roles específicos. Álvarez y Chalarca Castrillón serían los responsables de conseguir los autobuses y coordinar los trayectos, aprovechando sus contactos en el sector del transporte. Muñoz Patiño y Jaramillo Estrella, conductores de transporte intermunicipal y servicio especial respectivamente, habrían facilitado el acceso de los migrantes a los vehículos. García Arboleda, por su parte, se encargaría de la logística, asegurando que los migrantes no interactuaran con terceros durante los viajes y que permanecieran en los autobuses hasta llegar a su destino final. Este desmantelamiento representa un golpe significativo a las redes de tráfico de personas que operan en el país, y las autoridades continúan investigando para identificar y capturar a otros posibles cómplices





