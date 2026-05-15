Desmantelamiento de Red Criminal de Drones Explosivos para las FARC

Operación conjunta logra la captura de alias Dron y el decomiso de tecnología avanzada utilizada por disidencias de las FARC para ejecutar atentados en Colombia.

En un operativo contundente coordinado por las fuerzas de seguridad en los departamentos de Bogotá, Meta, Caquetá y Santander, se ha logrado el desmantelamiento de una sofisticada estructura criminal especializada en la adaptación y suministro de drones equipados con artefactos explosivos.

Esta organización operaba como el brazo tecnológico de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), permitiendo que estos grupos armados ilegales escalaran su capacidad de ataque mediante el uso de tecnología aérea no tripulada para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en diversas regiones del territorio nacional. Dentro de los resultados más significativos de esta operación se encuentra la captura de un individuo conocido bajo el alias de Dron, quien ha sido identificado como el articulador fundamental y el cerebro técnico de esta red.

Según las investigaciones, esta organización no solo se limitaba a la entrega de los equipos, sino que actuaba como la principal conexión de aprovisionamiento, desarrollo tecnológico y suministro de drones letales. Su injerencia se extendía a departamentos críticos como Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare, donde la presencia de drones explosivos se había convertido en una amenaza creciente y letal para la seguridad ciudadana y la estabilidad regional.

Más allá del suministro de hardware, la red criminal desempeñaba funciones críticas de inteligencia criminal. Los miembros capturados se encargaban de realizar labores de seguimiento y vigilancia para identificar víctimas potenciales de extorsión y secuestro, así como para seleccionar objetivos estratégicos para posibles atentados.

Asimismo, se estableció que coordinaban la logística y el traslado de personas secuestradas hacia las zonas campamentarias controladas por alias Antonio Medina y alias Ruso, reconocidos cabecillas del Comando Conjunto de Oriente. Esta conexión demuestra que la red no era solo un proveedor técnico, sino una parte integral de la maquinaria operativa de las disidencias. Durante las incursiones, las autoridades lograron incautar un arsenal tecnológico y financiero alarmante.

Entre los elementos recuperados se encuentran noventa y cinco millones trescientos ochenta mil pesos en efectivo, tres drones de última generación, cinco mandos remotos, ochenta piezas de repuesto y un kit de gafas FPV, las cuales permiten al operador una visión en primera persona para ataques de alta precisión. También se aseguraron un dispositivo GPS, una antena satelital y dos antenas diseñadas específicamente para mejorar la conectividad en áreas remotas, permitiendo que los drones tuvieran un alcance mucho mayor y pudieran ser operados desde distancias seguras, evadiendo así la detección inmediata.

La incautación incluyó además equipos de cómputo avanzados, dispositivos de almacenamiento de datos y material de apología a las FARC, lo que confirma la alineación ideológica y operativa de los capturados con el grupo insurgente. Este golpe representa un avance significativo en la lucha contra el terrorismo tecnológico en Colombia, ya que neutraliza una capacidad de ataque asimétrico que ponía en riesgo la estabilidad de varias regiones.

La eliminación de este nexo logístico debilita la capacidad de las disidencias para ejecutar ataques sorpresa y reduce considerablemente la vulnerabilidad de las tropas desplegadas en las zonas rurales y urbanas del país





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