Desmantelan red de narcotráfico ruso vinculada a disidencias Farc

Autoridades de EE. UU. y Colombia capturan ciudadanos rusos acusados de importar cocaína para disidencias Farc. Detalle de cargos y consecuencias legales.

Una investigación conjunta entre las autoridades de Estados Unidos y Colombia ha dado a conocer los detalles de una presunta red de narcotráfico vinculada a las disidencias de las Farc, lo que ha resultado en la captura y acusación de ciudadanos rusos.

La Fiscalía confirmó la captura, con fines de extradición, de dos ciudadanos rusos requeridos por la misma corte de Luisiana. Este movimiento judicial marca un hito en la lucha internacional contra el crimen organizado, dado el alcance transnacional de las operaciones desplegadas.

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Cargos Federales y Estructura Ilícita

Los acusados enfrentan graves imputaciones que incluyen la conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína. Además, se les imputa la acusación de importar cientos de kilos de la droga hacia territorio estadounidense, una actividad que alimenta el mercado interno y exterior de manera simultánea.

El documento legal detalla que el apoyo habría consistido en la conspiración para importar la cocaína desde las disidencias de las Farc, conocidas como FARC-EP. Esta estructura enviaba grandes cantidades de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, consolidando un flujo de dinero ilícito que sostiene a los grupos armados.

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Colaboración Internacional y Actores Involucrados

En el caso participaron la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el FBI, Seguridad Nacional, la Policía Nacional de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía colombiana, con apoyo de autoridades de Italia. Esta coordinación multilateral permite rastrear las finanzas y logísticas de la droga a través de múltiples jurisdicciones.

Para las autoridades estadounidenses, el FARC-EP es una de las disidencias de las Farc, surgida tras rechazar el acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno colombiano. Lo describen como el grupo disidente más poderoso y violento del país, lo que justifica la intensidad de la persecución legal y operativa contra sus financiadores.

Consecuencias Legales y Próximos Pasos

Por los cargos de narcotráfico, cada uno de los acusados enfrentaría una pena mínima obligatoria de diez años, con multas de hasta 10 millones de dólares. Estas sanciones buscan no solo castigar el delito, sino desmantelar la capacidad financiera de las redes criminales que operan en la región.

Para los dos rusos acusados de apoyo material a una organización terrorista, la pena podría ser de hasta treinta años, por su presunto apoyo a las disidencias de las Farc. Esa clasificación es la que sustenta los cargos de apoyo material contra los dos rusos por su presunta relación con las disidencias de las Farc.

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El fiscal federal David I. Courcelle recordó que la acusación es solo una alegación y que la culpabilidad de los procesados debe probarse más allá de toda duda razonable. Sobre las operaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, afirmó que la misión compartida permanece inalterable: hacer cumplir las leyes del país y proteger al público al que nos enorgullece servir.

Mientras avanza el proceso, los señalados de apoyar a las disidencias de las Farc deben responder ante la justicia. En Colombia, los dos rusos capturados siguen a disposición de las autoridades por el trámite de extradición solicitado por Estados Unidos, un proceso que definirá su futuro legal en los próximos meses.