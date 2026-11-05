Desmantelan red 'Los Dolphins' por explotación sexual en Bogotá

La Policía capturó a cuatro sospechosos de la red Los Dolphins, que usaba un motel en Santa Fe para explotar a menores de 14 y 15 años, generando ingresos ilegales.

La Policía Nacional de Colombia desmanteló una organización criminal conocida como " Los Dolphins" en Bogotá, responsable de la explotación sexual comercial de adolescentes de 14 y 15 años. Esta estructura operaba bajo la fachada de un motel ubicado en el barrio Santa Fe, en el centro de la capital, durante varios meses para facilitar el contacto con clientes.

Capturas y detalles de la red criminal

La operación policial concluyó con la detención de cuatro individuos y la realización de cinco allanamientos judiciales en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar. Un juez de control de garantías decidió enviar a prisión a los procesados, quienes son señalados de participar en una estructura organizada que obtenía cerca de 80 millones de pesos mensuales mediante la presunta explotación sexual de menores.

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Roles y dinámica de la organización

La investigación estableció que el administrador del motel, identificado como alias Juancho, facilitaba el ingreso de las adolescentes y entregaba documentos falsos para evadir los controles de las autoridades. A su vez, dos mujeres conocidas como alias Luisa y Guadalupe trabajaban como camareras, pero su función real era suministrar bebidas alcohólicas y preservativos a las menores. El cuarto capturado, alias Mico, era un cliente frecuente del establecimiento.

Gravedad de los delitos y evidencias

En uno de los hechos investigados, alias Mico habría suministrado sustancias a una de las adolescentes para dejarla en estado de indefensión y abusar de ella. Los cuatro procesados fueron judicializados por los delitos de inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, concierto para delinquir y acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir.

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Contexto de violencia en Bogotá

El caso se conoce dos días después de un debate en el Concejo de Bogotá sobre prevención y atención de violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Durante la sesión, se indicó que entre 2024 y 2025 se registraron 17.135 reportes de presunta violencia sexual contra menores en la ciudad, cifras que los concejales pidieron consolidar para identificar la ubicación de los hechos.

Operativos distritales y cifras oficiales

En los operativos distritales contra la trata de personas y la explotación sexual comercial, entre 2025 y el primer semestre de 2026 fueron capturadas 17 personas. Estas acciones permitieron desarticular cuatro organizaciones e identificar 11 víctimas, dos de ellas menores de edad, aunque estas cifras corresponden a investigaciones distintas y no representan el total de casos en Bogotá.