Desmentido internacional a Petro: CIA niega conocimiento de plan para atentar contra Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro afirmó que la CIA tenía información sobre un atentado contra Iván Cepeda, lo cual fue negado categóricamente por el senador estadounidense Bernie Moreno y el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez. La controversia genera dudas sobre la veracidad de las amenazas y subraya la necesidad de proteger a los candidatos.

La mañana del viernes 17 de abril, el presidente Gustavo Petro generó conmoción al afirmar en su cuenta de X que la CIA poseía información concreta sobre un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda . Según el mandatario, la información debía ser neutralizada de antemano dada la omnipresente amenaza en el país. Este señalamiento provocó una reacción inmediata del candidato Cepeda, quien solicitó mayor información a las autoridades. Sin embargo, el presidente Petro elevó el tono de la controversia al vincular los eventos nacionales con la política estadounidense, agradeciendo al presidente Donald Trump por su apoyo a elecciones libres y sugiriendo que el origen de asesinatos y atentados, como los sufridos por Charlie Kirk y el propio Trump, provienen de una extrema derecha que utiliza la violencia con fines electorales.

La narrativa presidencial, inicialmente presentada como una filtración de inteligencia de alto nivel, pronto enfrentó serias contradicciones. El primer desmentido provino del senador republicano Bernie Moreno, quien respondió en la misma red social al presidente Petro, calificando sus afirmaciones como falsas. Moreno declaró que funcionarios de Estados Unidos no tenían conocimiento de tal amenaza y que, si bien el Sr. Cepeda había sido informado, la preocupación principal residía en las amenazas contra otros dos candidatos, uno de ellos ciudadano estadounidense. El legislador norteamericano enfatizó la necesidad de que el gobierno colombiano tomara medidas para proteger a todos los candidatos presidenciales.

En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en una entrevista con Caracol Noticias el sábado 18 de abril que, tras dialogar con representantes de la CIA en Colombia, este organismo de inteligencia internacional no poseía información sobre un plan para atentar contra el candidato Cepeda. Esta declaración contradecía directamente la información divulgada por el jefe de Estado. Sánchez añadió que los organismos de inteligencia adscritos al Ministerio de Defensa tampoco contaban con datos al respecto, y que la comunicación sobre estas aparentes amenazas se había originado en Colombia a través de otros canales no vinculados a su ministerio. Explicó que la CIA, si bien no compartía información existente, había comunicado que, de tenerla, la compartiría, pero en ese momento no la poseía. El mensaje que se envió desde Colombia, según el ministro, fue que otros organismos de inteligencia, distintos al Ministerio de Defensa, habían suministrado información a los Estados Unidos y a otras naciones con el fin de confirmar o desvirtuar dichas amenazas.

A pesar de la divergencia de versiones y la ausencia de pruebas concretas sobre la supuesta confabulación, el Ministerio de Defensa reiteró el compromiso de la institucionalidad para actuar ante cualquier escenario de riesgo. El ministro Sánchez destacó la importancia de la cooperación internacional con Estados Unidos en áreas como la lucha contra el crimen, el narcotráfico y, crucialmente, el intercambio oportuno de información para la protección de los candidatos. Aseguró que el Gobierno estaba implementando medidas constantes para blindar a los aspirantes presidenciales, mencionando la realización de un nuevo CORPE liderado por el Ministerio del Interior para garantizar la protección adecuada de cada candidato según su nivel de riesgo. El ministro enfatizó la importancia de la anticipación y mencionó la oferta de una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permitiera neutralizar cualquier intento de atentado contra cualquier candidato. Finalmente, el titular de la cartera de Defensa ofreció un balance logístico de la campaña.





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