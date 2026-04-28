Desmontan diez construcciones ilegales en zona de alto riesgo en Medellín

La Alcaldía de Medellín desmanteló diez estructuras no autorizadas en el sector La Escombrera, barrio Los Colores, debido a su ubicación en una zona de alto riesgo por inundaciones. Las construcciones, utilizadas para almacenar material reciclable, no cumplían con las normas urbanísticas y ponían en peligro a sus ocupantes.

En una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se procedió al desmonte de diez construcciones ilegales en el sector La Escombrera, ubicado en el barrio Los Colores de Medellín .

Estas estructuras, que sumaban ocho de madera y tejas y dos de mampostería, eran utilizadas para el almacenamiento de material reciclable y se encontraban en una zona de alto riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales, lo que las hacía inseguras para la ocupación humana. El terreno, de aproximadamente 3.700 metros cuadrados, es propiedad del Distrito y no está autorizado para actividades habitacionales o comerciales debido a su condición de vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

El subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo, destacó que estas construcciones, realizadas sin cumplir con las normas urbanísticas y constructivas vigentes, ponían en peligro a sus ocupantes y al entorno. Las acciones emprendidas buscan prevenir emergencias, evitar la consolidación de asentamientos informales y recuperar espacios que cumplen una función ambiental esencial para la ciudad.

Además, se busca reducir las presiones sobre zonas donde el riesgo no es mitigable, garantizando así la seguridad de los habitantes y la protección del medio ambiente. La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de Policía, con el apoyo de entidades como Construye Bien, Inclusión Social, Medio Ambiente e Isvimed.

Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno local por garantizar el ordenamiento territorial y la seguridad de los ciudadanos, evitando que se sigan ocupando áreas de alto riesgo. La Alcaldía de Medellín reafirma su compromiso con la protección de la vida y la preservación de los espacios naturales, promoviendo un desarrollo urbano sostenible y seguro para todos





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