Desmovilización de Dos Miembros de las Disidencias de las Farc en Guaviare y Meta

Dos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ se sometieron a la justicia en los departamentos de Guaviare y Meta, entregando armas y material bélico.

En el contexto del aumento de las operaciones militares en el suroriente de Colombia, dos miembros de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, optaron por dejar las armas y someterse a la justicia.

Los acontecimientos se desarrollaron entre los departamentos de Guaviare y Meta, donde alias ‘Flavio’, identificado como el tercer cabecilla de la estructura 44 ‘Antonio Ricaurte’, y alias ‘Meteoro’, un mando medio dentro de la misma organización, se entregaron voluntariamente a las tropas del Ejército. Este acto de desmovilización es significativo en un área donde la presencia de grupos armados ilegales y la actividad militar han experimentado un incremento notable, reflejando una intensificación del conflicto en la región.\Según la información proporcionada por inteligencia militar, ambos criminales habían planeado una estrategia para eludir los controles internos del grupo armado ilegal. Utilizando la pretexto de colocar pancartas relacionadas con el Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”, iniciaron un desplazamiento hacia el municipio de Granada, en el departamento del Meta. No obstante, su propósito real era escapar de la estructura y rendirse a las autoridades. Esta táctica, aparentemente bien calculada, culminó con éxito. Al encontrarse con unidades de la Cuarta División del Ejército, se identificaron como miembros activos de la organización ilegal y expresaron su deseo de acogerse al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa. Este programa ofrece asistencia y protección a quienes deciden abandonar las actividades delictivas, facilitando su reintegración en la sociedad y proporcionando un camino hacia la legalidad.\Las autoridades señalaron que alias ‘Flavio’ contaba con una trayectoria criminal de aproximadamente ocho años. Durante este tiempo, se desempeñó en los anillos de seguridad de importantes cabecillas como “Danilo Alvizu”, “Paisa Yerminson” y el propio Iván Mordisco, convirtiéndose en una figura clave dentro de la estructura. En el último año y medio, sus operaciones se centraron en las zonas rurales de San José del Guaviare, donde, según los informes, coordinaba extorsiones dirigidas a ganaderos y comerciantes, además de participar en desplazamientos forzados de la población civil. Por su parte, alias ‘Meteoro’, que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, ascendió de guerrillero raso a mando medio, asumiendo tareas de seguridad personal de ‘Flavio’ y liderando escuadras. Ambos individuos están implicados en actividades ilícitas tales como el reclutamiento de menores, el narcotráfico, la instalación de artefactos explosivos y la aplicación de presiones violentas contra la población civil. En el momento de su entrega, los desmovilizados entregaron una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetros, munición, equipos de comunicación y material de propaganda. Estos elementos están siendo analizados por los organismos de inteligencia para obtener mayor información sobre las actividades y estructura de la organización criminal





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