Un análisis sobre los problemas digestivos recurrentes en Colombia, su relación con la microbiota intestinal y las soluciones innovadoras como Fibribion para mejorar la salud digestiva y metabólica.

La distensión abdominal, el estreñimiento y la digestión lenta se han convertido en problemas cada vez más frecuentes en la población colombiana. Según expertos, estos síntomas suelen estar relacionados con un desequilibrio en la microbiota intestinal, lo que no solo afecta el sistema digestivo, sino también el bienestar general del organismo.

De acuerdo con datos de la Asociación de Gastroenterología de Colombia, el 53% de los adultos en el país ha experimentado distensión abdominal en algún momento, mientras que más del 80% ha enfrentado problemas digestivos a lo largo de su vida. Esta tendencia creciente ha puesto en evidencia la necesidad de abordar la salud intestinal desde enfoques más integrales.

Eliana Valencia, fundadora de Fibribion, ha destacado la importancia de entender el funcionamiento natural del intestino y apoyarlo a través de la alimentación. A diferencia de los laxantes tradicionales, que actúan de manera mecánica, esta alternativa se centra en nutrir la microbiota intestinal. El componente principal de Fibribion es una fibra resistente llamada Fibersol-2, respaldada por más de tres décadas de investigación clínica.

Esta fibra, una maltodextrina resistente a la digestión, llega intacta al colon, donde es fermentada de manera lenta y controlada por la microflora intestinal. Este proceso genera ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato y el acetato, que son esenciales para mantener la salud de la barrera intestinal y reducir la inflamación.

Estudios controlados han demostrado que el consumo diario de esta fibra puede aumentar el volumen de las heces y mejorar la frecuencia de las evacuaciones en personas con tendencia al estreñimiento. Además, al ser una fibra soluble y de baja viscosidad, regula el tránsito intestinal sin causar molestias adicionales. Otro beneficio destacado es su tolerancia, ya que, a diferencia de otras fibras, su fermentación es progresiva, evitando la producción abrupta de gases.

Más allá del sistema digestivo, investigaciones han evidenciado efectos en el metabolismo, especialmente en la regulación del apetito. La fibra estimula la liberación de hormonas intestinales relacionadas con la saciedad, retrasando la sensación de hambre. También ayuda a moderar la respuesta de la glucosa y la insulina después de las comidas, favoreciendo un equilibrio metabólico más amplio. Fibribion se presenta como una solución beneficiosa para adultos con digestión lenta, inflamación abdominal o sensibilidad intestinal.

Además, es útil para pacientes en procesos postoperatorios o bariátricos que requieren una regulación suave del tránsito intestinal. Mientras tanto, otros problemas de salud, como el brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico y el aumento de estafas digitales en Colombia, siguen generando preocupación en la población





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