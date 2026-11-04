Despedida de Antonio Navarro Wolff en Bogotá: Homenaje a la figura de la Constituyente

Se despidió de Antonio Navarro Wolff en Jardines del Recuerdo de Bogotá. Homilía del padre Francisco de Roux y reacciones políticas destacan su legado en la paz y la democracia colombiana.

La comunidad política y personal cercana se reunó el pasado domingo en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de Bogotá, para despedir los restos mortales de Antonio Navarro Wolff. El féretro ingresó a la capilla principal hacia las 9 de la mañana, momento en el que sus hijos, familiares, amigos y diversas personalidades de la vida nacional llegaron para homenajear al excopresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y destacado líder político colombiano.

El ambiente en el recinto fúnebre, diseñado con vitrales de tonalidad predominantemente azul y adornado con coronas de flores, fue sobrio y respetuoso. Encima del cajón descansaba un exclusivo ramo de flores amarillas, un detalle simbólico que marcó el inicio de la ceremonia de adiós. La asistencia reflejó la amplia trayectoria de Navarro Wolff, quien fue respetado por sectores muy diversos a lo largo de su vida pública y su compromiso con la construcción de paz en el país.

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Ceremonia religiosa y homilía del sacerdote Francisco de Roux

La ceremonia funeral fue presidida por el padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad y reconocido negociador de los Acuerdos de La Habana. Durante su homilía, el sacerdote repasó varios hitos fundamentales de la vida de Navarro Wolff, destacando su capacidad para evolucionar y buscar constantemente la verdad en cada etapa de su trayectoria pública y privada.

El religioso enfatizó que Antonio fue un hombre de conciliación que lideró la construcción de una alianza democrática crucial para materializar los anhelos de participación ciudadana que culminaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Desde el púlpito, Roux subrayó que Navarro comprendía claramente que la paz es más importante que los intereses partidistas, ya que la reconciliación requiere abandonar los odios, depositar los egos y eliminar las exclusiones para poder construir el futuro juntos.

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Legado en Nariño y diálogos políticos a través de ideologías

La gestión de Navarro Wolff como gobernador del departamento de Nariño fue otro eje central de los elogios en el funeral. El padre Francisco de Roux resaltó la habilidad del expolicitéico para unir a grupos tradicionalmente dispersos, incluyendo indígenas, sindicatos, maestros, luchadores de derechos humanos, empresarios, comerciantes y trabajadores de la cultura bajo un mismo propósito de desarrollo y equidad.

Esta capacidad de mediación no se limitó al ámbito departamental. A lo largo de su carrera, que incluyó los cargos de ministro, alcalde, senador y representante a la Cámara, Navarro sostuvo diálogos sostenidos con todos los líderes políticos de su generación, independientemente de su partido o tendencia ideológica. Su enfoque siempre priorizó el espacio para que todas las voces fueran escuchadas y comprendidas, demostrando una vocación de servicio por encima de las posturas dogmáticas.

Reacciones políticas diversas tras el fallecimiento

Las reacciones tras la muerte de Antonio Navarro Wolff, anunciada este domingo, llegaron desde todas las orillas del espectro político colombiano. Esta diversidad de condolencias y reconocimientos evidencia el respeto que logró mantener como congresista, alcalde y gobernador, a pesar de su origen en la izquierda democrática tras firmar la paz con el M-19. Figuras como Álvaro Uribe y Germán Cepeda fueron entre las que expresaron sus mensajes, ilustrando su rol transversal en la historia reciente del país.

La trascendencia de su figura se comprende al analizar su biografía, marcada por episodios determinantes en la historia nacional. Nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948, como el mayor de siete hermanos de la familia conformada por Rafael Navarro y Emma Wolff. Su infancia transcurrió en distintas ciudades, entre ellas Cali y Medellín, debido a las dificultades económicas que enfrentó su hogar durante su juventud.

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Trayectoria del M-19 a la presidencia de la Constituyente

Navarro Wolff fue uno de los principales dirigentes del antiguo grupo guerrillero M-19. Su vida física también fue marcada por la violencia política, ya que sobrevivió a un atentado que le costó una pierna, dejándolo con una prótesis que lo acompañaría durante el resto de su vida. Este evento no detuvo su compromiso, llevándolo a participar activamente en las negociaciones que condujeron al desarme de esa guerrilla.

Tras la transición a la democracia, asumió la candidatura presidencial después del asesinato de Carlos Pizarro. Finalmente, sentó las bases de su legado institucional al presidir, en 1991, la Asamblea Nacional Constituyente junto a otros dirigentes de los partidos tradicionales, siendo el arquitecto clave de la nueva Constitución Política que rige gran parte del ordenamiento jurídico colombiano actual.