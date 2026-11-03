Despedida privada de Antonio Navarro Wolff en Bogotá el 1 de noviembre

La familia confirmó la ceremonia privada del exconstituyente y excomandante del M-19 en los Jardines de La Paz desde las 9:00 de la mañana. Conoce los detalles del último adiós.

La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó este lunes que la ceremonia de despedida del exconstituyente, exgobernador de Nariño y exparlamentario se llevará a cabo hoy en el cementerio Jardines de La Paz, ubicado en Bogotá. La celebración, que será de carácter estrictamente privado, contará únicamente con la presencia de familiares cercanos y amigos, iniciando a las 9:00 de la mañana. Este acto marca el cierre de los trámites finales para el antiguo comandante del M-19, quien falleció el pasado domingo 1 de noviembre a la edad de 78 años.

Detalles de la ceremonia en el cementerio Bogotá

La información oficial sobre los horarios y el alcance privado del evento fue difundida a través de un breve comunicado emitido por sus allegados. La decisión de restringir la asistencia responde al deseo de la familia de honrar la memoria de Navarro Wolff en un entorno íntimo y reservado, evitando la saturación de medios y multitudes. El cementerio Jardines de La Paz, uno de los recintos funerarios más tradicionales de la capital colombiana, será el escenario final para este homenaje póstumo que reunirá a aquellos que compartieron su vida política y personal en las últimas décadas.

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La coincidencia de las fechas constituyentes

La muerte de Antonio Navarro Wolff el 1 de noviembre de 2026 ha generado una reflexión histórica sobre las fechas de fallecimiento de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Navarro fue el último en morir, completando un triángulo temporal inusual en la política colombiana. Horacio Serpa falleció un 31 de octubre de 2020, mientras que Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado un 2 de noviembre de 1995. Estas tres fechas consecutivas en el calendario, aunque pertenecientes a años distintos, now forman parte de un registro histórico que vincula a los tres hombres que lideraron la asamblea que redactó la Constitución vigente.

Trayectoria académica y deportiva previa

Antes de su ingreso a la insurrección armada y la política, Antonio Navarro Wolff se distinguió por su excelencia académica y su disciplina física. En 1966, al graduarse del Colegio Santa Librada de Cali, recibió la medalla General Santander como mejor bachiller de su promoción, manteniendo un récord de no haber perdido ninguna materia. Su vida estudiantil también incluyó la práctica del atletismo como atleta de la Universidad del Valle, donde llegó a competir en los 400 metros planos. Según sus propios relatos en entrevistas, a los 20 años lograba recorrer esta distancia en 51,5 segundos, un tiempo que reflejaba su dedicación al deporte.

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Formación internacional y becas prestigiosas

La formación técnica de Navarro Wolff trascendió las fronteras nacionales gracias a becas de instituciones de alto nivel. En 1972 obtuvo el título de ingeniero sanitario en la Universidad del Valle, donde también ejerció como profesor. Cuatro años después, viajó a Inglaterra para realizar estudios de posgrado en Ingeniería del Medio Ambiente en la Loughborough University. Este avance académico fue posible gracias al apoyo financiero de la Fundación Rockefeller, el Consejo Británico y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, lo que le permitió consolidar una base intelectual sólida antes de asumir responsabilidades en el M-19.

Consecuencias del atentado de 1985 en Cali

La particular dicción de Antonio Navarro Wolff fue consecuencia directa de un atentado terrorista sufrido el 23 de mayo de 1985 en Cali. Mientras desayunaba en una cafetería, un agresor lanzó una granada desde la puerta que explotó a centímetros de su posición. La explosión le causó heridas graves, le dejó 136 esquirlas en el cuerpo y dañó profundamente su pie izquierdo, lo que obligó a amputar la pierna por debajo de la rodilla tras ser trasladado a México. Además, una esquirla seccionó su nervio hipogloso izquierdo, afectando permanentemente el movimiento de su lengua y dejándolo hablando a media lengua, tal como él mismo describió en varias ocasiones.

Presencia en Cuba durante la toma del Palacio

Tras el atentado, Antonio Navarro Wolff permaneció en Cuba para recibir atención médica. Precisamente en La Habana, el 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 inició la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, Navarro se encontraba almorzando con la escritora Laura Restrepo en el hotel Riviera. Un mesero, consciente de su nacionalidad, se acercó a advertirle sobre la grave situación que ocurría en su país. Al revisar las noticias en la televisión de su habitación, el excomandante pudo presenciar en vivo el inicio de uno de los episodios más trágicos y decisivos de la historia reciente de Colombia, desde la distancia de su exilio terapéutico.