Despedidos tres generales del Ejército por exigencia de resultados de De la Espriella

El presidente Abelardo De la Espriella inicia una política de rigor al llamar a calificar servicios a los generales Ortiz, Aguirre y Escobar tras presiones operativas.

El presidente Abelardo De la Espriella ha iniciado una marcada política de exigencia de resultados dentro del sector militar, dando inicio a la remoción inminente de tres altos mandos del Ejército Nacional. Esta medida concreta responde a la promesa de campaña realizada por el jefe de Estado, quien estableció claramente que "el que no rinda, se va" como principio rector para la gestión de las Fuerzas Militares bajo su administración.

Comandantes afectados por decreto de calificación

Los primeros oficiales identificados como afectados con esta decisión son el general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División; el general Jorge Mario Aguirre Martínez, comandante de la Brigada 18; y el general Milton César Escobar Gallego, comandante de la Brigada 23. Cada uno ejerce jurisdicción en zonas estratégicas: la Octava División abarca Casanare, Arauca, Vichada y Guainía; la Brigada 18 opera específicamente en Arauca; y la Brigada 23 tiene área de influencia en Nariño.

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Fuentes internas del Ejército confirmaron que el decreto oficial para llamar a calificar servicios a estos tres generales aún no ha sido expedido formalmente. No obstante, los comandantes ya han sido informados verbalmente de la medida administrativa que pone sus cargos en riesgo inmediato, marcando un cambio drástico en la estabilidad de los mandos superiores respecto a periodos anteriores.

Presión operativa y caso María Pantoja

La Casa de Nariño responsabiliza directamente a los generales Ortiz y Aguirre de la brecha de seguridad que facilitó el secuestro de la subteniente María Pantoja Hernández, miembro de Inteligencia Militar. El incidente ocurrió el pasado 4 de noviembre cuando la oficial fue interceptada por guerrilleros del ELN en un restaurante del municipio de Saravena, donde acudió desarmada para entrevistar a una supuesta informante.

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La captura de la subteniente Pantoja Hernández ha generado una intensa presión sobre los mandos operativos de Arauca. Los insurgentes utilizan actualmente a la oficial como escudo humano contra los bombardeos aéreos, lo que evidencia la gravedad del descuido en una zona plagada de presencia insurgente. Esta situación crítica aceleró la toma de decisiones por parte del gobierno actual frente a la inacción percibida en operaciones previas.

Reunión estratégica y relevo de mando

La dinámica cambió durante una reunión celebrada el 4 de noviembre en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes, en el Cantón Norte de Bogotá. Asistieron el presidente De la Espriella, el ministro de Defensa general (r) Jorge Mora y otros altos oficiales para saludar a los coroneles llamados al Curso de Altos Estudios Militares (CAEM). En ese encuentro, el jefe de Estado reiteró la obligación de dar resultados concretos.

Según asistentes presentes, el presidente advirtió a los futuros brigadier generales que "el que no lo hiciera, iba a saber lo duro que muerde el tigre". Cinco días después de este mensaje directo, se notificaron los primeros llamados a calificar servicios a los comandantes señalados. Este cronograma preciso demuestra la rapidez con la que se están ejecutando las advertencias políticas hacia el estamento castrense.

Factores políticos y reintegración de oficiales

El caso del general Milton César Escobar Gallego presenta un ingrediente político adicional según las fuentes militares. Se le atribuye haber recomendado la llamada a calificar servicios de 48 mayores de grupos especiales durante el gobierno de Gustavo Petro, incluyendo 12 oficiales de Inteligencia. Esta acción, vinculada a la salida de la estrategia de "paz total", parece estar siendo cobrada ahora con el cambio de administración.

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Las fuentes indican que esto podría ser el principio de un relevo de mandos más amplio debido a dos factores estructurales. Primero, la evaluación de oficiales egresados del CAEM requiere asignar nuevas comandancias, lo que implica traslados normales. Segundo, la promesa de reintegrar a cerca de 70 oficiales superiores despedidos sin justa causa en el gobierno anterior, de los cuales solo cuatro coroneles y dos generales han regresado hasta la fecha.