Desplazamiento indígena en Medellín por guerra entre Clan del Golfo y ELN

Dieciséis indígenas de Nuquí arribaron a Medellín huyendo de la violencia entre el Clan del Golfo y el ELN. Cuatro familias reciben ayuda humanitaria y protección de la Alcaldía.

Dieciséis indígenas del municipio de Nuquí en el departamento del Chocó arribaron este domingo al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. Este grupo incluye a ocho menores de edad que fueron parte de cuatro familias que se vieron obligadas a abandonar sus territorios ancestrales. Su llegada es la consecuencia directa del recrudecimiento del conflicto armado entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional en la región del Pacífico colombiano.

Detalles del arribo y acogida humanitaria en Medellín

Las autoridades de la capital antioqueña, lideradas por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, organizaron la recepción de estas personas en el aeropuerto. Carlos Arcila, el secretario de Paz y Derechos Humanos, confirmó que la Alcaldía de Medellín asumió la coordinación del acogida junto con la Personería de la ciudad. Los recién llegados fueron trasladados a albergues temporales donde reciben asistencia humanitaria inmediata, atención médica y acompañamiento psicosocial para estabilizar su situación tras el viaje forzado.

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El costo total del traslado aéreo fue cubierto íntegramente por la Alcaldía de Nuquí. Esta decisión operativa buscaba sacar a la población vulnerable de la zona de riesgo lo antes posible, evitando que enfrentaran los peligros de viajar por vías terrestres en un territorio controlado por actores armados. La coordinación interinstitucional permite garantizar que las garantías básicas de vida se mantengan desde el momento de la llegada hasta la definición de las medidas de protección a largo plazo para cada núcleo familiar.

Contexto del conflicto armado y víctimas en Nuquí

La situación humanitaria en Nuquí se considera crítica debido a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia, autodenominación del Clan del Golfo, y el ELN. Ambos grupos armados compiten por el control de las rutas del narcotráfico que exportan mercancía hacia el océano Pacífico. Las comunidades indígenas y campesinas quedan atrapadas en medio del fuego cruzado, sufriendo amenazas, intimidaciones y desplazamiento forzado.

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Según los informes oficiales, los enfrentamientos recientes en la zona han dejado un saldo de dos indígenas asesinados y una tercera persona presuntamente secuestrada. Estos hechos violentos fueron el detonante final que empujó a las cuatro familias a huir. A pesar de la salida de estas dieciséis personas, muchos miembros de la comunidad siguen permaneciendo en el municipio, expuestos a la violencia y sin poder completar su evacuación debido a la inseguridad imperante.

Alerta temprana y crisis humanitaria extendida en el Chocó

El Departamento de la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas recurrentes sobre el agravamiento de los riesgos en el litoral pacífico chocoano. En el pasado mes de noviembre, el organismo notificó el desplazamiento forzado de cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, ubicada en el corregimiento de Jurubidá. Estas personas abandonaron sus territorios por temor a los ataques entre los grupos insurgentes y bandas criminales.

La crisis no se limita a los recién llegados a Medellín. La Defensoría indicó que la comunidad de Villa Nueva permanecía temporalmente en Jurubirá sin haber completado su traslado hacia la cabecera municipal. Además, alrededor de 300 habitantes del corregimiento de Puerto Indio están evaluando su desplazamiento debido a las condiciones de inseguridad. Este panorama refleja una emergencia humanitaria compleja que requiere una respuesta articulada y urgente de las instituciones del Estado.

Impacto actual y próximos pasos para la población desplazada

Las administraciones de Medellín y Nuquí están trabajando de manera conjunta para restablecer la seguridad en la zona de origen y facilitar la salida de los ciudadanos que aún aguardan en el Chocó. La Personería de Medellín ha recibido las declaraciones de las familias llegadas para registrar formalmente su condición de desplazadas y acceder a los mecanismos de reparación y protección. Este proceso es fundamental para garantizar sus derechos y asegurar la continuidad de la asistencia social.

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Las autoridades reiteraron que el acompañamiento a estas dieciséis personas continuará mientras se definen las medidas de protección específicas para cada familia. Los desplazamientos por conflictos armados representan un desafío estructural en la región; solo en el año actual, Medellín ha recibido a más de mil personas víctimas del conflicto que buscan refugio en la ciudad. La coordinación entre las entidades locales y nacionales sigue siendo el eje central para atender esta emergencia en curso.