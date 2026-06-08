Despliegan amplio operativo de seguridad para la final entre Junior y Nacional en Barranquilla

Autoridades activan un Puesto de Mando Unificado y movilizan más de 1.000 policías, junto con refuerzos tecnológicos, para garantizar la seguridad en la transmisión de la final del torneo. El sector salud declara alerta amarilla y refuerza la capacidad hospitalaria. La Policía Nacional pide a los aficionados vivir el evento con responsabilidad y respeto.

El estadio Atanasio Girardot en Medellín acogerá la final del torneo, mientras que en Barranquilla se instalarán pantallas gigantes para la transmisión del encuentro entre Junior y Nacional.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo de seguridad que incluye a más de 1.000 policías y un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta durante el evento. Además, el sector salud mantendrá la alerta amarilla y pondrá a disposición la red hospitalaria, reforzando su capacidad operativa para atender cualquier emergencia. La Policía Nacional utilizará todos sus recursos humanos, operativos y tecnológicos, con sistemas de videovigilancia, monitoreo constante y unidades especializadas.

El Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, declaró que el operativo busca garantizar la seguridad en los puntos de concentración de aficionados, e hizo un llamado a la ciudadanía para vivir la final con responsabilidad, respeto y tolerancia, demostrando que la pasión por el fútbol puede disfrutarse en paz. Paralelamente, se han tomado medidas para proteger la integridad de usuarios y vehículos del sistema de transporte masivo de la ciudad, asegurando el normal funcionamiento del servicio durante la jornada





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