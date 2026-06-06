Desprendimiento de placas de drywall en Unicentro Medellín

Un incidente ocurrió en la entrada principal del centro comercial Unicentro Medellín, donde se desprendieron varias placas de drywall del cielo falso.

El incidente ocurrió en la entrada principal del centro comercial Unicentro Medellín , donde se desprendieron varias placas de drywall del cielo falso. Las autoridades y organismos de emergencia atendieron la situación de manera inmediata.

Según el comunicado de la administración del centro comercial, se activaron los protocolos de atención y respuesta para garantizar la seguridad de los visitantes, comerciantes y colaboradores. El Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y el servicio de atención médica EMI participaron en la atención de la emergencia. No se registraron personas con lesiones de gravedad, pero el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que entre siete y diez personas resultaron con lesiones leves.

La administración de Unicentro Medellín informó que se adelantan las inspecciones técnicas para establecer las causas del desprendimiento y definir las acciones preventivas y correctivas necesarias. A pesar de la emergencia, el centro comercial aseguró que continúa operando con normalidad y reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de los visitantes, comerciantes y trabajadores





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