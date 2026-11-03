Desviación de presupuesto en comunidades solares de Petro supera COP 300.000 por panel

El gobierno de Gustavo Petro firmó 17 contratos por COP 914.000 millones. Los precios de los paneles solares superan el mercado, afectando las comunidades energéticas en Colombia.

El Gobierno de Gustavo Petro firmó 17 contratos por un valor total de COP 914.000 millones para construir más de 2.274 comunidades energéticas en Colombia. Este ambicioso proyecto buscaba instalar paneles solares y baterías en 28.544 hogares para garantizar acceso a la energía las 24 horas del día.

Contratos del Ministerio de Minas y Energía

La administración inicial planeaba ejecutar estas obras en dos meses, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, funcionarios y expertos alertaron sobre la imposibilidad técnica de cumplir ese cronograma. Ante estas advertencias, el Ministerio de Minas y Energía aplazó la firma final y extendió el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026.

Also read MinComercio denuncia cifras infladas de turismo durante el Gobierno Petro

Variaciones en el costo de paneles solares

A pesar de la extensión de los plazos, la mayoría de los contratos presentan una ejecución inferior al 50 por ciento. Las empresas contratistas, entre ellas Gensa, Electrocaquetá y Dispac, han solicitado prórrogas adicionales hasta el 31 de diciembre de 2026. Han citado dificultades logísticas, procesos de consulta previa y demoras en la importación como razones principales.

Un análisis de la documentación en el sistema SECOP II revela cotizaciones de paneles solares muy superiores a los precios del mercado. Se encontraron variaciones de más de COP 270.000 por unidad para la misma referencia técnica. Estos costos no incluyen servicios adicionales como el transporte a las zonas de instalación ni la mano de obra especializada.

Advertisement

El proyecto total requiere la compra de 60.221 paneles solares para los 28.544 hogares beneficiados. Los sistemas varían entre 500 y 710 vatios de potencia. Para iluminar un hogar se necesitan al menos 1.100 vatios, lo que implica el uso de un mínimo de dos paneles por residencia. La referencia más común en los contratos son los paneles de 550 vatios.

Diferencias entre los contratos ejecutados

Los presupuestos de los proyectos ejecutados por Dispac en Albania y Maicao muestran variaciones mínimas. Los paneles de 550 vatios cotizaron entre COP 510.279 y COP 519.104 cada uno. En este caso, se contempló la compra de 21.328 unidades para 10.664 casas en La Guajira.

Por el contrario, los contratos implementados por Electrocaquetá en Norte de Santander, Magdalena, Santander, Nariño y Cesar presentan disparidades significativas. Las cotizaciones oscilan entre COP 505.469 y COP 782.383 por panel. En estas regiones se instalarán sistemas para 8.631 viviendas, requiriendo 17.262 paneles solares para completar la infraestructura de generación de energía.