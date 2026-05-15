Detalles de la desaparición de Yulixa Toloza en un centro estético en Bogotá

La mujer de 52 años de edad desapareció después de ingresar a un establecimiento estético para practicarse una lipólisis láser con sedación. La policía intensificó la búsqueda en centros asistenciales y otras sedes de estos establecimientos.

En las imágenes se ve a la mujer dirigirse hacia el establecimiento ubicado en Venecia, Bogotá. Yulixa Toloza sale de su casa hacia el establecimiento estético en el que desaparecería.14 de mayo 2026 a las 23:03 hrs.

Las autoridades en Bogotá han intensificado la búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer que desapareció desde la tarde del miércoles 13 de mayo, tras ingresar a un establecimiento estético a practicarse una lipólisis láser con sedación. El noticiero de la noche de Citytv dio a conocer un video minutos antes de que la mujer de 52 años de edad desapareciera.

En el clip se observa a Yulixa salir de su vivienda 7:25 de la mañana en la localidad de Bosa; según el medio mencionado anteriormente, se dirigía con una amiga con la cual tomaron un vehículo hasta llegar al centro estético. A las 8:00 a.m. llegaron al lugar e ingresaron para practicarse el procedimiento; no obstante, otros videos demuestran que Yulixa estaba en un grave estado de salud, pues se veía sedada y desorientada.

La acompañante de Yulixa relató que los trabajadores del establecimiento le pidieron que saliera por ropa para cambiar a la víctima; sin embargo, cuando regresó el centro estético estaba cerrado y Yulixa no aparecía. Al respecto, el mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, expresó para Citytv: ‘Estamos volcados con todas las especialidades en la búsqueda de esta ciudadana, especialmente en centros asistenciales y otras sedes de estos establecimientos. Tenemos información de un vehículo y estamos verificando su ubicación’





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